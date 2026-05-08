Mobex, exercițiile militare cu rezerviști – 4.700 de persoane Alba și Hunedoara sunt convocate la instruire

Continuă exercițiile militare pentru rezerviști, Mobex, iar în cadrul primelor activități din acest an, care vor avea loc între 11 și 15 mai în județele Alba și Hunedoara, 4.700 de rezerviști sunt convocați la instruire.

Organizatorii transmit însă că populația nu trebuie să se alarmeze, pentru că nu este vorba despre o mobilizare pentru conflict, ci despre exerciții planificate periodic.

În general, rezerviștii vor participa la o zi de instrucție, iar cei care vor să devină voluntari pot lua parte la activități pe o perioadă de cinci zile.

Toți cei convocați vor primi echipament, o masă caldă și vor interacționa cu militari activi.

Rezerviștii din București sunt programații pentru exerciții în luna octombrie

Reprezentanții Armatei spun că astfel de exerciții sunt organizate periodic în toate județele țării.

„Acest tip de exerciţii se planifică şi se realizează periodic în toate judeţele ţării”, a declarat col. Mihail Bălţătescu, directorul exercițiilor.

O nouă etapă a exercițiilor Mobex va avea loc în toamnă. În luna septembrie sunt programate activități în județele Neamț, Suceava și Botoșani, iar în octombrie exercițiile vor continua în București.

„Urmează în luna septembrie în judeţele Neamţ, Suceava şi Botoşani şi în luna octombrie Bucureşti, partea a doua, pentru că am avut o şedinţă şi anul trecut”, a mai spus col. Mihail Bălţătescu.

