Continuă declinul industriei prelucrătoare – 2026 va fi al treilea an de contracție

Luna iulie a marcat o nouă scădere a producției industriale cu 1,4% față de luna anterioară și cu 6,1% față de luna corespunzătoare din 2025, după o altă contracție anuală de 5,1% în iunie.

Datele comunicate marți de INS pentru iulie se plasează sub prognoza Erste de -3,8% (an/an) și decât consensul din sondajul Bloomberg de -4,7%.

Factorul principal al contracției îl constituie reducerea producției industriei prelucrătoare. „Indicatorii cu frecvență ridicată nu au surprins acest declin industrial, întrucât indicele PMI s-a situat în zona de expansiune pe parcursul lunii, iar componenta corespunzătoare industriei prelucrătoare a indicatorului de sentiment economic (ESI) a arătat de asemenea o îmbunătățire relativă”, scriu economiștii de la Erste Bank.

Producția industrială rămâne pe traiectoria descendentă, marcând un nou an în teritoriu negativ. Cu toate acestea așteptările sunt pentru o a doua jumătate de an mai bună, fapt ce ar îmbunătăți media anuală.

În primele șapte luni ale anului, producția industrială a scăzut cu 3,8%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-5,0%) și industriei extractive (-1,2%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1,9%.

Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune puternică pe piețele de energie, ceea ce se traduce în costuri de producție majorate mai ales pentru industriile energointensive. Încetarea ostilităților în regiune ar relaxa piețele și ar fi extrem de benefică pentru fabricile din țară.

Deși sunt anunțate investiții substanțiale în industria de apărare europeană și alături de măsurile de sprijin financiar pentru lucrări de infrastructură și industria de apărare în Germania, care vor susține producția industriei prelucrătoare europene, redresarea sectorului va fi inegală la nivel de țări membre.

Conform datelor INS, în iulie producția industriei prelucrătoare a scăzut cu 2,1% față de iunie, și cu 7,2% în termeni anuali. În sectorul industriei extractive producția a crescut cu 3,7% (lună/lună) și cu 1,2% (an/an), în timp ce producția de energie a scăzut cu 0,1% față de iunie și cu 2,6% față de iulie 2025.

Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din România (calculat de BCR) a înregistrat a doua lună consecutivă în zona de expansiune, urcând la 51,1 în august, de la 50,1 în iulie.

Această evoluție pozitivă a fost determinată în principal de creșterea volumului de comenzi noi și a producției. Comparativ cu luna precedentă, toate componentele – cu excepția timpilor de livrare ai furnizorilor – au avut o contribuție pozitivă. Acest lucru indică o consolidare graduală a activității manufacturiere, iar îmbunătățirea cererii și a producției sugerează perspective mai favorabile pentru sector pe termen scurt.

Datele PMI sugerează că a doua jumătate a anului ar trebui să fie mai solidă decât prima, deși este puțin probabil ca această îmbunătățire să fie suficientă pentru a compensa contracția din prima jumătate și pentru a ameliora semnificativ rezultatul pe întregul an.

Încrederea în sectorul industriei prelucrătoare s-a îmbunătățit ușor în august, ajungând la -2,5 față de -2,8 în iulie, întrucât așteptările mai optimiste privind producția au compensat o creștere mică a stocurilor, în timp ce nivelul portofoliului de comenzi a rămas neschimbat.

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