Îmbătrânirea demografică se accentuează – vârstnicii, cu peste 1 milion mai mulți decât copiii sub 14 ani

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat în ultimul an, până la 1 iulie 2026, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depășind cu 39,2% populația tânără de 0 – 14 ani, totalul primilor urcând la 4,08 milioane, în timp ce copiii de cel mult 14 ani erau doar 2,944 milioane, conform datelor INS.

Evoluția datelor celor două categorii de vârstă și creșterea diferenței dintre ele la peste un milioane persoane indică o creștere cu 0,3 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) și prin scăderea, cu 0,1 pp, a ponderii persoanelor tinere (0 – 14 ani).

Datele se referă la populația după domiciliu, adică îi includ și pe românii plecați în străinătate care nu și-au schimbat în acte rezidența.

Ceilalți indicatori ce arată accelerarea îmbătrânirii demografice:

De asemenea, Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 135,4, la 1 iulie 2025, la 139,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, la 1 iulie 2026.

Vârsta medie a populaţiei a fost de 43,4 ani, cu 0,3 ani mai mare decât la 1 iulie 2025, iar vârsta mediană a fost de 44,5 ani, în creștere cu 0,5 ani.

Scădere cu 0,5% a populației, într-un singur an

Populația după domiciliu a ajuns la 21,558 milioane de persoane la 1 iulie 2026, în scădere cu 0,5% față de aceeași dată a anului trecut, conform INS.

Scădere mai pronunțată în mediul urban

Populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11,881 milioane de persoane, cu 0,9% mai mică decât în urmă cu un an.

În mediul rural, scăderea a fost de 0,02%, până la 9,677 milioane de persoane.

Populația feminină a ajuns la 11,049 milioane, în scădere cu 54.300 de persoane, iar cea masculină la 10,509 milioane, cu 59.600 de persoane mai puțin decât la 1 iulie 2025.

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