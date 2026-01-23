Contabilă din Ministerul de Externe, sub control judiciar – fraudă de 8,4 mil. lei, în 15 ani

Lavinia-Daniela Păune, fostă angajată la Direcția Salarizare din Ministerului Afacerilor Externe, a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar în care este acuzată că timp de 15 ani ar fi făcut plăți ilegale de salarii, pentru sine și alte două persoane, în valoare totală de peste opt milioane de lei.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de joi, față de Lavinia-Daniela Păune, la data faptelor consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare (DPBCS) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Infracțiunile de care este acuzată:

participație improprie sub forma complicității la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave (176 de acte materiale);

fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;

uz de fals în formă continuată.

Cauțiune de 500.000 lei

Lavinia-Daniela Păune va depune în termen de 10 zile o cauțiune în valoare de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acesteia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție, menționează anchetatorii.

Două persoane acuzate de complicitate

DNA a dispus, de asemenea, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de alte două persoane, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la participație improprie sub forma complicității la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Faptele concrete prezentate de procurorii anticorupție

În perioada mai 2009 – aprilie 2024, Lavinia-Daniela Păune, în calitatea menționată, ar fi efectuat plăți nelegale cu titlu de salarii, atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai instituției, cât și către sine, cu consecința producerii unui prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei.

„În concret, prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului MAE, prin modificarea valorii totale a unor indemnizații acordate personalului. Datele astfel alterate ar fi fost preluate în documentele subsecvente etapelor de lichidare, ordonanțare și plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile alocate drepturilor salariale, cât și impozitele și contribuțiile salariale aferente. Statele de plată falsificate ar fi fost utilizate de inculpată prin prezentarea acestora spre avizare și aprobare angajaților MAE cu funcții de conducere și atribuții în acest sens, datele nereale fiind preluate și aprobate la plată, fără vinovăție, de către ordonatorii principali de credite”.

Lavinia-Daniela Păune ar fi falsificat borderourile aferente dispozițiilor de plată a drepturilor salariale ale personalului MAE, transmise unităților bancare, prin inserarea unor sume necuvenite, rezultate din falsificarea statelor de salarii, precum și a unor date privind conturi bancare aparținând acesteia și celor doi suspecți, spun procurorii, care adaugă că, prin aceste demersuri, Lavinia-Daniela Păune, împreună cu celelalte două persoane, ar fi obținut în mod ilegal suma totală de 7.176.957 lei, transferată necuvenit în conturile bancare ale acestora.

Totodată, anchetatorii menționează că au fost achitate către bugetul de stat contribuții salariale și impozite aferente veniturilor din salarii, în cuantum total de 1.235.071 lei, corespunzătoare sumelor achitate nelegal.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Lavinia-Daniela Păune trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală și să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor DNA, se precizează în comunicat.

