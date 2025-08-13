Horror-ANAF: 700.000 de firme active în România nu au cont și card bancar, dar au datorii de 1,7 mld. lei

Aproape 700.000 de firme active din România nu au cont și card bancar, dar au datorii de 1,7 miliarde de lei, a anunțat miercuri Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, în cadrul conferinței de presă de la guvern în care a prezentat pachetul de reformă fiscală.

Ministrul a notat că este vorba despre aproape jumătate din companiile active din țara noastră, prin proiectul de act normativ de reformă fiscală instituindu-se obligația – inclusiv asupra băncilor – ca cele aproape 700.000 de firme active care nu au cont și card bancar să aibă unul, pentru a exista trasabilitate a plăților.

Obligație pentru transparentizarea activității firmelor

”Ponderea companiilor care nu au relație cu nicio bancă și nu fac niciun rulaj prin bănci este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii. Practic, aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligația prin care, persoanele juridice, să dețină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligația pentru bănci să deschidă cel puțin 1 cont pentru acele companii”, a declarat Nazare.

Obligația este parte din propunerile Finanțelor ce vizeaază creșterea conformării voluntare la plată a obligațiilor bugetare.

”Una dintre măsuri se referă la creșterea transparenței și trasabilității operațiunilor de încasare și plată în relațiile comerciale dintre operatori. Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă și bineînțeles nici card. Am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei. Ponderea companiilor care nu au relație cu nicio bancă și nu fac niciun rulaj prin bănci este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii. Practic, aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligația prin care, persoanele juridice, să dețină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligația pentru bănci să deschidă cel puțin 1 cont pentru acele companii. Ca să avem vizibilitate și să avem o trasabilitate a plăților. Persoanele fizice sunt, bineînțeles, să folosească și cash și card. Nu există vreo obligație aici. Dar dacă vorbim de persoane juridice și vorbim despre un cuantum atât de mare de companii care nu fac niciun fel de rulaj și nu avem niciun fel de vizibilitate asupra lor, acesta este un fapt extrem de îngrijorător pe care îl reglăm în acest fel”, a explicat Nazare.

Presiune de la guvern pentru scăderea costului unei plăți cu cardul

În același timp, acesta a spus că a purtat discuții cu Asociația Băncilor și cu reprezentanții companiilor de plată electronică pentru reducerea costurilor plății cu cardul.

”Am purtat un dialog foarte deschis cu Asociația Băncilor și cu cei care reprezintă aceste mijloace de plată electronică, astfel încât, în paralel cu această măsură, și din partea acestora să vedem o atitudine diferită în privința dobânzilor pe care le practică astfel încât plata cu cardul să devină mai puțin costisitoare decât este astăzi. Ne așteptăm de la ei la un răspuns în privința acestui set de măsuri propus astăzi. Trebuie să vedem și de la acești operatori că își modifică costurile astfel încât pentru cetățean să devină mai puțin costisitoare această operațiune”, a mai declarat Nazare.

