Consumul stagneză în toată Europa – populația preferă să economisească. România are cea mai mare scădere a consumului din UE

Vânzările cu amănuntul din zona euro au scăzut cu 0,1% în august față de iulie, și au fost constante la nivelul Uniunii Europene. Această tendință din comerțul cu amănuntul a fost aproximativ stagnantă din aprilie. În iulie 2025, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,4% în zona și cu 0,3% în UE.

Țările membre cu cele mai importante scăderi ale vânzărilor cu amănuntul au fost: România (-4%), Polonia (-0,8%), Luxemburg și Portugalia (-0,7%).

De asemenea, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1% în zona euro și cu 1,1% în Uniunea Europeană. Și în acest caz, România a avut cel mai important declin al vânzărilor cu amănuntul din UE, cu o scădere de 3,8%.

Vânzările cu amănuntul și-au revenit în UE de la mijlocul anului 2023 până în primul trimestru al acestui an. Dar intensificarea războiului comercial dintre SUA și UE pare să fi coincis cu o reținere pentru consum în UE. Într-adevăr, încrederea a scăzut semnificativ în aprilie, dar și-a revenit ușor în lunile următoare, când a devenit clar că războiul comercial nu escaladează. Totuși, volumele comerțului cu amănuntul au rămas în mare parte neschimbate de atunci, ceea ce sugerează că și al treilea trimestru este probabil să fie unul moderat pentru cheltuielile de consum.

Cheltuielile de bază ale gospodăriilor din zona euro rămân la un nivel bun. Creșterea salariilor se situează mult peste inflație în acest moment, ceea ce înseamnă că creșterea salariilor reale rămâne pozitivă.

Deocamdată în UE a predominat sentimentul de economisire și o reținere în a majora cheltuielile considerate neesențiale.

În ciuda îngrijorării cu privire la situația economică generală și a unei îngrijorări mai accentuate cu privire la posibilele creșteri ale șomajului, cel mai recent sondaj privind încrederea consumatorilor a arătat o redresare, indicând faptul că aceștia intenționează să facă o achiziție majoră în anul următor. Totuși, pentru T3/2025, nu este așteptată o creștere puternică a cheltuielilor.

