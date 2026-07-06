Consumul în România, în context european: retailul se contractă la noi, în timp ce media UE își revine, în ciuda scăderii încrederii consumatorilor

Vânzările cu amănuntul în luna mai au crescut cu 1,3% față de aprilie, în timp ce comparativ cu aceeași lună din 2025 au scăzut cu 4,7%, o îmbunătățire comparativ cu aprilie, când contracția a fost de 6,2% în termeni anuali.

Ușoara redresare din luna mai a fost determinată de vânzările mai bune de alimente și produse nealimentare față de aprilie, care a reprezentat cea mai mare scădere lunară de după pandemia de Covid.

Frâna pentru comerțul cu amănuntul este inflația de două cifre care taie din veniturile disponibile ale consumatorilor, în timp ce salariile reale scad iar condițiile de pe piața muncii se înăspresc. Economiștii de la Erste Bank anticipează o contracția a comerțului cu amănuntul în 2026, deoarece consumul privat va rămâne scăzut, creșterea salariilor urmând să rămâne inferioară inflației până la finele anului.

Cheltuielile pentru alimente au crescut ușor cu +2,2% în mai, față de aprilie și au scăzut cu -4,3% față de mai 2025. Cifra de afaceri din comerțul cu produse nealimentare a crescut cu +2,3% lunar și a înregistrat o scădere de -5,3% față de anul precedent. Vânzările de combustibil au scăzut cu -0,5% față de aprilie și cu -2% în ritm anual.

Contextul economic

Încrederea consumatorilor s-a deteriorat până la 34,6 în iunie, de la 32,2 în mai și rămâne sub minimele înregistrate în timpul pandemiei de Covid din 2020. Evaluarea situației financiare anterioare e doar marginal mai bună, însă așteptările privind situația financiară viitoare s-au deteriorat. Perspectiva asupra situației economice generale au scăzut semnificativ, în timp ce intențiile majore de cumpărare au crescut ușor.

În cadrul sondajului, încrederea în comerțul cu amănuntul s-a deteriorat la -9,2%, de la -4,6% în luna mai. Managerii văd o activitate economică anterioară mai scăzută și așteptări mai pesimiste pentru afacerile viitoare. Volumul stocurilor a scăzut pe parcursul lunii iunie.

Rata șomajului a crescut la 6,4% în mai 2026, în creștere cu +0,1 puncte procentuale față de luna precedentă. Salariile reale s-au păstrat în teritoriul negativ pentru a zecea lună consecutiv, scăzând cu -6,5% în aprilie 2026.

Așteptările privind ocuparea forței de muncă au scăzut la 86,8 în iunie, de la 98,9 în mai. Managerii din industria prelucrătoare și construcții au raportat intenții mai mari de angajare, în timp ce respondenții din servicii și comerț cu amănuntul au semnalat perspective de angajare mai slabe. Temerile consumatorilor legate de șomaj în următoarele douăsprezece luni au rămas în general neschimbate față de luna precedentă.

În Uniunea Europeană consumul a revenit pe creștere în mai

În mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, volumul comerțului cu amănuntul ajustat sezonier a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,5% în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În aprilie 2026, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu -0,3% în zona euro și cu -0,6% în UE.

Dintre țările UE, cele mai mari creșteri lunare ale vânzărilor cu amănuntul s-au consemnat în Cipru (+3,7%), Luxemburg (+3,6%) și Polonia (+2,4%), indicând o cerere robustă de consum pe aceste piețe. Estonia (-2,2%) și Croația (-2,0%) au înregistrat cele mai mari scăderi lunare, reflectând cele mai accentuate contracții ale volumelor comerțului cu amănuntul în rândul statelor membre ale UE raportoare.

Creșterea de 0,2% în luna mai a vânzărilor cu amănuntul nu a compensat în totalitate scăderea de 0,3% din luna precedentă, dar a menținut vânzările în creștere cu 0,4% în termeni de trimestru la trimestru. Vânzările de combustibil au scăzut din nou, cu 4% sub nivelul lor din martie. Dar acest lucru a fost compensat de o creștere a vânzărilor de produse nealimentare iar cheltuielile cu alimentele au crescut deosebit de puternic în termeni reali în aprilie și mai.

„Creșterea volumelor vânzărilor cu amănuntul în zona euro în luna mai arată că, în ciuda scăderii încrederii și a veniturilor reale în T2/2026, aceasta întărește, de asemenea, opinia noastră că impactul creșterii prețurilor la energie asupra PIB-ului zonei euro ar fi foarte mic” scrie într-o notă Capital Economics.

În concluzie, datele disponibile până acum pentru UE sugerează că consumul gospodăriilor a crescut în T2/2026. Iar acest lucru se întâmplă în ciuda scăderii abrupte a încrederii consumatorilor după începutul războiului din Iran, iar creșterea inflației înseamnă că nivelul venitului disponibil real al gospodăriilor este probabil să fi scăzut. Se așteaptă ca veniturile reale să revină pe creștere în T3/2026, așa că orice contracție a consumului gospodăriilor este probabil să se dovedească a fi de scurtă durată.

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