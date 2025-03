Consumul a pierdut viteză – Rata anuală de creștere coboară la 3,2%

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut în ianuarie cu doar 0,1% în raport cu luna decembrie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) publicate joi.

Ritmul stagnant de creștere lună/lună de doar 0,1% a redus rata anuală la doar 3,2%, de la 7,8% în decembrie 2024. Dinamicile anuale au fost influențate puternic și de un efect statistic de bază, în condițiile în care în ianuarie 2024 am avut o creștere a consumului de 4,6% în ritm lună/lună, punctează Eugen Sinca, analist BCR.

Acesta punctează că așteptările BCR erau pentru o creștere an/an în ianuarie de 2,3%.

Scădere pe vânzările de bunuri nealimentare, care au ținut sus consumul în 2024

Vânzările de produse alimentare au crescut cu 0,2% în ritm lună/lună în ianuarie și au scăzut cu 0,2% pe rata anuală, în timp ce vânzările de produse nealimentare (bunuri de folosință îndelungată, bunuri durabile) au scăzut cu 0,7% în ritm lună/lună, cu o rată anuală în decelerare la 5,8%. Vânzările de combustibili au crescut cu 0,5% lună/lună și cu 1,2% an/an.

Vânzările cu amănuntul au fost sprijinite puternic în 2024 de creșterea creditelor pentru consum, care au avut un volum de credite noi de 47 de miliarde de lei anul trecut. Datele BCR indică către menținerea tendinței puternice a creditării pentru consum, cu toate că există mai mult interes pentru economisire decât pentru achiziții majore. În ianuarie s-a consemnat de altfel o scădere puternică a încrederii consumatorilor din cauza incertitudinilor politice și fiscale.

„Creditarea de consum este sprijinită de relaxarea standardelor de creditare și o scădere a dobânzilor pentru creditele noi în ultimele trimestre datorită unui amplu surplus de lichiditate în sistemul bancar”, mai arată Eugen Sinca.

Riscurile s-au mai ameliorat după aprobarea bugetului și asigurarea unui sfert din necesarul brut de finanțare

Aprobarea bugetului în final de ianuarie, faptul că Guvernul și-a acoperit deja aproape un sfert din necesarul brut de finanțare pentru acest an, precum și angajamentul guvernanților de a nu majora în acest an taxe și impozite sunt factori care elimină deja o serie de incertitudini și riscuri pentru acest an. Încrederea consumatorilor a fost de altfel pe revenire în februarie.

Analiștii BCR anticipează o decelerare a ratei anuale de creștere a consumului la 4,5% în 2025, de la un plus de 8,6% în 2024.

„Riscurile înclină în jos din cauza procesului de consolidare fiscală și incertitudinilor politice care planează asupra primei jumătăți a acestui an. Economiile populațiilor ar trebui să contrabalanseze parțial efectele din politica fiscală și de venituri ceva mai restrictive”, mai punctează Eugen Sinca.

