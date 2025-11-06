Consumul a pâlpâit în septembrie, dar a rămas pe minus în T3. În zona euro a continuat să scadă pentru a treia lună consecutivă

Vânzările cu amănuntul au avansat în septembrie cu 1,3% față de luna august și au scăzut cu -1,9% față de aceeași lună a anului trecut, într-o încercare de revenire a consumului după contracția lunară din august și întrerupe seria de luni consecutive de scădere. Creșterea din septembrie se situează peste așteptările analiștilor de la BCR, care anticipau valori de +0,9% față de august și -2,4% comparativ cu septembrie 2024.

De asemenea, prognoza pentru întregul an este de creștere a vânzărilor cu amănuntul cu +2,3%, în scădere puternică față de +8,6% în 2024. Consumul privat este afectat de măsurile de consolidare fiscală și de erodarea salariilor reale cauzată de inflație. „Observăm un risc de scădere pentru previziunile noastre, având în vedere evoluția de la începutul anului, dar există și posibilitatea unei redresări suplimentare în ultimele trei luni ale anului”, se arată în nota BCR.

Vânzările de alimente au crescut cu +0,3% lunar și au scăzut cu -4,4% față de anul precedent în septembrie, cheltuielile pentru articole nealimentare a crescut cu +1% lunar și a scăzut cu -0,9% față de anul precedent, în timp ce vânzările de combustibil auto au crescut cu +1,5% lunar și cu +4,9% față de anul precedent.

Vânzările cu amănuntul au frânat în T3

Analizând întreg trimestrul al treilea, vânzările cu amănuntul au scăzut cu -2,3%, față de T2/2025 și și cu -0,2% față de același trimestru din 2024. Vânzările de alimente au scăzut cu -2,6% (trim/trim) și cu -3,1% (an/an), iar cele de produse nealimentare s-au diminuat cu -1,8% (trim/trim) și au crescut cu +1,1% (an/an).

În cazul combustibililor auto, vânzările au crescut cu +0,2%) trim/trim și cu +7,3% (an/an). Conform așteptărilor consumul privat a slăbit în trimestrul al treilea, însă ultimele trei luni ar putea aduce o îmbunătățire a acestui indicator.

Analiștii BCR menționează că încrederea consumatorilor a crescut marginal în octombrie, ajungând la -30,5% față de -31,3% anterior, continuând să se mențină în jurul unor niveluri istoric scăzute. Îmbunătățirile înregistrate în componentele anticipative și în situația financiară trecută au fost suficiente pentru a compensa deteriorarea intențiilor majore de achiziții viitoare. Creșterea recentă a inflației este, cel mai probabil, încă în atenția consumatorilor.

Sentimentul economic în comerțul cu amănuntul a scăzut în octombrie la -7,7% în octombrie, comparativ cu -5,2 în septembrie. Managerii din domeniu au raportat o scădere a activității anterioare, o majorare a stocurilor însă s-au arătat mai optimiști în ceea ce privește perspectivele.

Piața muncii dă semne de slăbiciune, rata șomajului urcând în primele 9 luni ale anului la 6%, față de 5,5% pentru întreg anul 2024. Creșterea salarială a intrat pe teritoriu negativ în a doua jumătate a anului din cauza inflației, ajungând la -5% în august. Primele sondaje indică o pierdere în continuare a avântului pe piața muncii. Indicatorul așteptărilor privind ocuparea forței de muncă scăzând la 101,6 în octombrie, după ce a atins 101,9 în septembrie.

Producătorii și comercianții cu amănuntul au raportat intenții de angajare mai mici în octombrie, în timp ce managerii din sectoarele serviciilor și construcțiilor au văzut perspective de angajare ceva mai bune. Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au scăzut ușor în octombrie, după ce au atins în septembrie cel mai ridicat nivel de după decembrie 2020.

Consumul din zona euro continuă să scadă – lumea economisește

În ciuda unei creșteri pozitive a salariilor reale și a unei oarecare redresări a încrederii consumatorilor, străzile comerciale din zona euro nu au beneficiat încă. Vânzările cu amănuntul au scăzut atât în ​​august, cât și în septembrie cu 0,1% față de luna precedentă.

În ciuda creșterilor salariilor reale și a încrederii consumatorilor din zona euro cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a continuat să scadă cu 0,1% în septembrie pentru a treia lună consecutiv. Luna iunie (+0,5%) a fost ultima lună când s-a înregistrat o majorare a cheltuielilor de consum, ceea ce nu ajută la avansul economic.

Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,2% în cursul lunii, vânzările de combustibili au scăzut cu 1%, iar vânzările de alimente au stagnat, arată datele Eurostat.

Această evoluție defavorabilă a consumului din zona euro este în contradicție cu creșterea reală a salariilor negociate, fiind o redresare evidentă a puterii de cumpărare față de scăderea din 2023.

Deși am presupune în mod normal o corelație între consumatorii precauți și încrederea scăzută a consumatorilor, acest lucru este contrazis de revenirea observată în ultima măsurătoare în ultimele luni. Încrederea consumatorilor a crescut de la -16,6 la -14,2 – deși rămâne substanțial sub media istorică. Intențiile de economisire au atins un maxim istoric în octombrie, potrivit Comisiei Europene, ceea ce indică faptul că este probabil ca, în ciuda unui optimism sporit și a unor venituri în creștere, consumatorii vor rămâne reticenți pentru a cheltui mai mult, cel puțin pentru viitorul apropiat.

„Gospodăriile din zona euro dețin economii substanțiale, iar Banca Centrală Europeană se așteaptă de mult timp ca acestea să se reducă, stimulând creșterea economică, dar incertitudinea îi menține pe consumatori precauți, iar cifrele reale continuă să dezamăgească”, scrie Reuters.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,2% în septembrie în Germania, cea mai mare economie a blocului, și cu 0,4% în Spania, dar au existat scăderi în Italia, Franța și Olanda, printre națiunile mai mari ale UE.

Totuși, alte date, inclusiv datele privind sentimentul economic și indicatorul compozit PMI, arată că economia nu este în recesiune, iar vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, a spus că factorii de decizie politică sunt ceva mai optimiști în ceea ce privește avansul economiei europene.

