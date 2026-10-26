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Oleg Ungureanu, fost consul la Lyon, numit șef al Cancelariei premierului

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De Vladimir Ionescu

26 octombrie, 2026

Luca Niculescu l-a numit luni în funcția de șef al Cancelariei premierului pe Oleg Ungureanu (foto), consulul României la Lyon, rechemat săptămâna trecută în țară, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial.

Este a doua numire provenită din MAE, după cea a Mihaelei-Ilincuţa Ştefan-Simion, director de cabinet al premierului.

Oleg Ungureanu este diplomat de carieră și a fost numit consul general al României la Lyon în august 2023, printr-o hotărâre a Guvernului.
El a preluat efectiv activitatea la începutul anului 2024 și a condus Consulatul General al României din orașul francez Lyon.

Șefa de cabinet a premierului Niculescu – a lucrat la Reprezentanța României la Bruxelles

Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion a fost numită miercuri în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului Luca Niculescu.

”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion se numeşte în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion este diplomat de carieră, fost director general în Ministerul Afacerilor Externe și fost director de cabinet al ministrului de Externe Luminița Odobescu.

A activat în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, la Bruxelles. În 2019, a fost decorată cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, pentru contribuția la exercitarea Președinției României la Consiliul UE. În august 2024, i-a fost acordat gradul diplomatic de ambasador, prin decret prezidențial.

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