Consultările de la Cotroceni – ce au spus partidele că (NU) vor. Președintele Dan: „Vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”

În prima rundă a consultărilor purtate la Palatul Cotroceni pentru formarea viitorului Guvern, desfășurată luni, partidele au prezentat aceleași poziții exprimate în discuțiile neoficiale de săptămâna trecută, creionând o situație ce nu permite formarea unui cabinet cu șanse de a rezista până la alegerile parlamentare din 2028, după cum a explicat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan a anunțat la finalul întâlnirilor că aceste consultări vor continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală.

Într-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială, președintele menționează că „este esenţial ca partidele să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun”, adică să dea „dovadă de responsabilitate, de maturitate”.

Deocamdată, însă, ecuația politică nu permite o formulă care să se încadreze în dorințele șefului statului.

Prezentăm integral declarația președintelui Dan:

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile. În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv. Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern.

Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile.”

Conform unor surse Digi24, președintele ia în calcul un guvern în care să intre partidele ce au făcut parte din fosta coaliție, cu un premier tehnocrat.

Premisele prezentate de partide

PSD:

Nu va intra într-un guvern condus de Ilie Bolojan.

Nu va forma un Guvern cu AUR sau alte partide suveraniste.

PNL:

Nu va susține niciun guvern din care face parte și PSD, după ce social-democrații au votat moțiunea de cenzură inițiată de AUR, chiar dacă este vorba de un guvern tehnocrat.

USR:

Nu va vota niciun guvern cu PSD în componență.

Nu va vota un guvern tehnocrat.

UDMR:

Nu va vota un guvern susținut de AUR.

AUR:

Vrea să formeze guvernul, iar dacă nu este posibil, își dorește alegeri anticipate.

Sorin Grindeanu: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că principiile PSD sunt: excluderea posibilității unui guvern condus tot de Ilie Bolojan, precum și o alianţă în afara partidelor pro-occidentale.

”Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt: ceea ce ne-au spus membrii, şi anume că urmare a acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Şi asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari. A doua regulă: excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale”.

În opinia lor, un guvern trebuie numit până la finalul actualei sesizuni parlamentare, adică până la sfârșitul lunii iunie.

Ilie Bolojan: PNL nu susține niciun guvern în care apare PSD

PNL nu va mai participa la un Guvern cu PSD și nici nu va vota un cabinet din care face parte PSD, inclusiv dacă ar fi vorba de un premier tehnocrat, a declarat Ilie Bolojan.

”Am finalizat consultările cu domnul preşedinte Nicuşor dan, şi am precizat poziţia noastră. Suntem după o moţiune de cenzură iniţiată de PSD, care, cu sprijinul AUR, practic a căzut guvernul din care a făcut parte şi PSD. Suntem în situaţia în care PNL are o pondere de 15% în Parlament, şi în acest context, poziţia PNL a fost umătoarea, din decizile luate anterior: PNL nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi şi PSD. Nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi şi PSD. în condiţiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie”, a fost anunţul premierului interimar.

Dacă, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, ar continua o coaliţie cu PSD, liberalii nu ar face altceva decât să continue erorile ce au ținut România pe loc până acum.

George Simion: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări

Delegația AUR i-a cerut președintelui mandatul pentru formarea Guvernului și i-a prezentat un plan de guvernare.

„Suntem al doilea partid politic din Parlament și, de departe, primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, așadar, intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt, de fapt, obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură”, a declarat George Simion.

„Și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile”, a mai declarat Simion.

Dominic Fritz: Fără PSD și fără guvern tehnocrat

USR va intra în opoziţie, dacă social-democrații ar aduna o majoritate parlamentară pentru viitorul guvern, și nu susține niciun guvern tehnocrat, întrucât acesta ar fi ”un paravan pentru ca PSD să controleze”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

”Nu mai există bază de încredere pentru a intra într-un guvern cu PSD, nu mai există o bază de încredere ca, împreună cu PSD, să putem împinge reforme. PSD a sabotat, a şantajat, reformele pentru un stat mai suplu, pentru tăirea privilegiilor, nu vedem cum să le putem face cu PSD; într-un guvern comun”, a declarat liderul USR.

Kelem Hunor: ”E imposibilă o soluție care să dureze până în 2028”

”Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susţine o astfel de soluţie. Un guvern minoritar nu poate supravieţui foarte mult şi, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susţinerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susţinute. În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate”, a declarat Kelemen Hunor.

”Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă şi solidă, fiindcă ceea ce ne aşteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică şi majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern şi, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern, şi ar trebui încercată o refacere a coaliţiei, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate”, a spus liderul UDMR.

Aşa cum se conturează lucrurile în acest moment, în opinia lui Kelemen Hunor e aproape imposibil să găseşti o soluţie cu care poţi să mergi până în 2028.

” Un guvern minoritar, dacă nu are o susţinere transparentă în Parlament, nu va rezista, nu are cum să-şi facă treaba. Deci, trebuie să încercăm să găsim o formulă majoritară sau, dacă nu intră toţi la guvern, totuşi să fie asumată susţinerea unui guvern”, a precizat Kelemen Hunor.

El a vorbit și despre un posibil premier de sacrificiu, care să fie acceptat de partide, care „ar trebui să aibă capacitatea de a duce ţara măcar până în aprilie, anul viitor”.

„Capacitatea înseamnă politică intelectuală, profesională, de a negocia şi aşa mai departe, dar mai mult nu pot să vă spun, fiindcă astăzi nu suntem în situaţia de a nominaliza pe cineva sau de a propune către preşedinte o persoană.”, a arătat el.

Minoritățile parlamentare visează refacerea coaliției în jurul nucleului PSD – PNL

Trebuie refăcută coaliția “în jurul nucleului PNL – PSD”, a declarat Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale.

“Primul lucru pe care l-am spus astăzi este că nu e bine să ne grăbim și să nu legăm discuțiile de persoane. Este mult mai important să ne legăm de principii și de o privire retrospectivă, să vedem ce a fost funcțional și ce nu în acordul de coaliție, să vedem ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat, și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției, pe care noi o vedem obligatoriu în jurul nucleului PNL – PSD. Restul forțelor politice vin după aceea. Există o direcție fundamentală pe care coaliția trebuie să o păstreze – prezența euroatlantică. Este o chestiune pe care nu o putem discuta, nu e loc de discuții. Este loc de discuții în ceea ce privește metodele pe care le adoptăm în special în zona care afectează economia. În momentul în care măsurile pe care le luăm duc la o scădere a consumului, adică la o scădere economic, adică la încasări mai mici la buget, nu am făcut nimic. Înseamnă că ne-am propus un lucru și, chinuind oamenii, am ajuns la opusul lui. Noi nu ne-am grăbi, am vazut de multe ori cum lucruri făcute în grabă s-au terminat prost”, a declarat Varujan Pambuccian.

