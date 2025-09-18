Consultări la Guvern cu administrația publică locală: S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin organigrame, a celor ocupate și a celor vacante

Guvernul și autoritățile publice locale au realizat o statistică a posturilor aprobate prin organigrame, a celor ocupate și a celor vacante şi s-a discutat despre corelarea numărului de angajați cu numărul de locuitori din localitate, potrivit unui comunicat transmis miercuri de executiv, în urma unei ședințe tehnice de la Palatul Victoria.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a anunțat la rândul său că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona, în special primăriile de comune.

Vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, au analizat, miercuri, împreună cu reprezentanţii primarilor şi consiliilor judeţene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administraţiei publice locale.

„Consultările Guvernului cu structurile asociative pe tema reformei administraţiei publice locale au continuat astăzi cu o nouă întâlnire desfăşurată la Palatul Victoria. Unul dintre subiecte l-a constituit situaţia posturilor din administraţia publică locală, în contextul obiectivului asumat de reducere a cheltuielilor şi de creştere a eficienţei activităţii”, a transmis, miercuri seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, pe baza datelor transmise de către unităţile administrativ-teritoriale, a fost realizată o situaţie ce cuprinde numărul total al posturilor aprobate potrivit organigramelor, numărul posturilor ocupate şi al celor vacante.

„De asemenea, această analiză arată numărul posturilor ocupate în funcţie de serviciile publice pe care le oferă, precum evidenţa persoanei, poliţia locală, asistenţă socială, asigurarea derulării proiectelor finanţate din fonduri europene etc. O altă temă de discuţie a fost legată de îmbunătăţirea grilei de stabilire a numărului de personal din primării şi autorităţi publice locale în funcţie de numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială, astfel încât să crească eficienţa serviciilor publice”, a mai anunţat Executivul.

Lia Olguța Vasilescu: Ca o primărie să fie funcţională, trebuie să existe o schemă minimă de personal

„Este un calcul pe care l-a propus domnul ministru Cseke, bănuiesc că ştiu foarte bine cifrele, urmează să facem şi noi calculele noastre pe fiecare unitate administrative teritorială în parte”, a spus primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, după discuţiile tehnice de la Palatul Victoria, potrivit News.ro.

Ea a confirmat că în a doua variantă propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila era vorba de 13.000 de posturi care ar urma să fie disponibilizate în administraţie.

„Noi am făcut o prezentare, săptămâna trecută, imediat după şedinţa de coaliţie, în care am spus că, dacă nu se face în baza unei analize foarte clare, a unor scheme de personal minime aprobate, ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona. Şi mă refer aici la primăriile de comune, unde, dacă nu au în schemă minim 10 posturi, aşa cum am făcut noi estimarea, nu vor mai putea să funcţioneze, pentru că fiecare funcţionar se ocupă de altceva. Unul este contabilul şef, altul este juristul sau secretarul, altul se ocupă de registrul agricol, altul de urbanism şi aşa mai departe. Deci, ca o primărie să fie funcţională, trebuie să existe această schemă minimă de personal”, a precizat Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a mai spus că în şedinţă a prezentat faptul că nicio primărie nu seamănă cu alta, pentru că, din păcate, legislaţia aşa a fost.

„La sectorul 6, domnul Ciucu are măturătorii băgaţi în schema de personal, la sectorul 3 domnul Negoiţă îi are pe cei care se ocupă de spaţiile verzi, în schema de funcţionare, toti avem, până la urmă, cluburile sportive în schema de funcţionare a primăriei. Deci, până la urmă, de unde facem aceste reduceri? Asta am spus şi eu în şedinţa tehnică de astăzi, că ar trebui făcută, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure, de exemplu, cheltuielile de personal, o grilă foarte clară de salarizare”, a menţionat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că trebuie să facă Ministerul Dezvoltării această grilă de personal, în mod evident.

„Aici cei de la comune au o problemă, în sensul că în localităţile care sunt aproape de marile oraşe au avut situaţii în care, dacă nu ofereau o anumită sumă de bani, automat funcţionarii le plecau către marile oraşe. Sunt probleme care trebuie foarte, foarte bine analizate”, a spus aceasta.

Tot în acest context reprezentanţii Guvernului şi cei ai autorităţilor publice locale au analizat posibilitatea redimensionării structurilor interne din instituţiile publice – direcţii şi servicii – tot în scopul eficientizării activităţii.

Continuarea investițiilor din fonduri naționale și europene

„Continuarea investiţiilor din fonduri naţionale şi europene a fost un alt subiect aflat pe agenda consultărilor de astăzi. Reprezentanţii Guvernului au menţionat că finanţarea proiectelor susţinute prin PNRR va fi prioritizată şi că se va asigura predictibilitate şi transparenţă pentru susţinerea investiţiilor din Programul Anghel Saligny”, se mai arată în comunicat.

La consultările de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacşu, vicepremierul Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, iar din partea autorităţilor asociative ale administraţiei publice reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Asociaţiei Municipiilor din România şi ai Asociaţiei Oraşelor din România.

