UPDATE / Consultările de la Cotroceni / Sorin Grindeanu: „PSD este pregătit să preia guvernarea”. George Simion: „Nu se poate fără AUR”. Ilie Bolojan: „Viitorul Guvern trebuie să continue reducerea cheltuielilor”

UPDATE : Președintele a întrebat delegația UDMR dacă ar susține un guvern tehnocrat și un premier tehnocrat, a relatat Kelemen Hunor, la ieșirea de la Cotroceni.

Principalele declarații ale liderului UDMR:

„UDMR este pregătit să voteze un guvern dacă celelalte două partide mari, PSD și PNL, vor veni și vor susține un guvern. Nu știm cu ce premier sau dacă va fi un guvern tehnocrat, dar este important ca aceste forțe împreună să voteze un guvern, astfel încât să nu aibă nevoie de alte voturi. Din declarațiile de până acum, probabil că un guvern politic, indiferent că este în jurul domnului Grindeanu sau al domnului Mureșan, care au fost propunerile pentru funcția de premier, nu va avea majoritate fără o susținere din partea celeilalte formațiuni.”

„Nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament. Asta înseamnă că sunt îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate, care rămân în continuare o soluție constituțională și legală, dar nu aceasta trebuie să fie prima opțiune. Nici nu este bine dacă următorul premier nu reușește să adune o majoritate.”

„Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului. Nu m-am autopropus pentru funcţie de premier, nici colegii nu m-au propus. E liberă poziţia de prim-ministru”.

„Am spus că e una dintre posibilităţile dacă vrem să avem un guvern format din specialişti, oameni care ştiu administraţia, care au experienţa necesară şi au în ministerele respective autoritatea necesară de a gestiona acele ministere, dar în continuare premierul desemnat, votat trebuie să aibă capacitatea de a dialoga în Parlament cu partidele, fiindcă a doua zi, dacă Guvernul rămâne singur, nici măcar bugetul nu va avea posibilitatea de a face fără o majoritate parlamentară. Şi nu trebuie o majoritate conjuncturală, fiindcă o majoritate conjuncturală ucide bugetul”.

„Da, m-a întrebat (despre un guvern și un premier tehnocrat – n.red.). Şi am răspuns la întrebare. Depinde de premier şi depinde de miniştrii tehnocraţi”, a replicat Kelemen Hunor.

UPDATE : USR vrea să facă parte din soluţiile pentru actuala criză și își menţine propunerea Siegfried Mureşan (PNL) ca premier, a declarat Dominic Fritz, la ieșirea de la consultări.

USR este însă deschis să discute şi o altă nominalizare făcută de preşedinte, în cazul în care nu se ajunge la o concluzie în cazul lui Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureşan.

Scenariul acceptabil, în ceea ce privește formula executivului, ar fi cel deja discutat, rotativa, cu două guverne minoritare succesive, unul PNL-USR-UDMR şi urmat de unul PSD, sub conducerea aceluiaşi premier tehnocrat.

Dacă nu va fi formată o majoritate în Parlament, atunci alegerile anticipate pot fi luate în calcul, a mai spus liderul USR.

Principalele declarații:

„Noi am pus pe masă din nou care este poziția noastră. În primul rând, am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR, în numele lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă președintele nu dorește să-l numească pe domnul Mureșan și nici nu acceptă propunerea PSD, atunci suntem deschiși să discutăm și despre o altă nominalizare a domnului președinte.”

”Am venit cu frustările oamenilor, cu îngrijorările cetăţenilor din România că blocajul în care ne-au aruncat PSD şi AUR cu votul lor iresponsbil nu se mai termină. E un blocaj resimţit de întrega societate. USR vrea să facă din parte din soluţii. Am pus pe masă din nou care este poziţia noastră. Am făcut o propunere împreună cu PNL şi UDMR, în persoane lui Siegfried Mureşan pe care o menţinem. Dacă domnul preşedinte nu doreşte să îl nominalizeze pe Siegfried Muresan şi nici propunerea PSD-ului suntem deschişi să discutăm o altă nominalizare a domnului preşedinte”.

”Credem însă că guvernul care va fi condus de viitorul premier va trebui să fie un guvern coerent şi un guvern care poate să facă reformele necesare ca românii să o ducă mai bine. Asta pentru noi înseamnă că ne menţinem propunerea să avem două guverne minoritare succesive. Să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR şi apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de preşedinte, care are încrederea tuturor. Acesta este încă un scenariu pe care l-am pus pe masă”.

Dacă nu va fi formată o majoritate în Parlament, atunci alegerile anticipate pot fi luate în calcul. ”Este important să avem o nominalizare şi să vedem dacă acel om, cu legitimitatea nominalizării, reuşeşte să formeze o majoritate, o majoritate care apoi să fie şi testată în Parlament. Dacă nu găsesc soluţii cei care ne-au aruncat în această criză, cei responsabili pentru acest blocaj, atunci trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetăţenilor. Şi, de aceea, alegerile anticipate nu trebuie să fie doar o opţiune teoretică în textul Constituţiei, ci trebuie să fie o oportunitate reală în cazul în care cei responsabili nu găsesc o soluţie”.

UPDATE : PNL va vota premierul desemnat de președinte, cu condiția ca programul de guvernare să continue măsurile de reformare a statului și reducere a cheltuielilor bugetare, a declarat prim-ministrul demis, Ilie Bolojan.

Principalele declarații ale acestuia:

„Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de creare a condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase. O economie care nu se dezvoltă doar pe credit și pe consum, ci care se bazează pe investiții, pe muncă și pe creșterea productivității – acestea fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică”.

”România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniştri competenţi, cu un program care ţine cont de realităţile economiei noastre. Indierent cine va fi nominalizat, dacă va fi învestit de Parlament va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanţelor publice. Unul din câştigurile importante în această guvernare a fost de recâştigare a controlului asupra finanţelor publice pentru a ne limita datoria şi deficitele”.

„Indiferent cine va fi, este nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, pentru ca în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, cât și pentru competitivitatea firmelor. De asemenea, trebuie continuate reformele din administrație pentru debirocratizare, descentralizare și reducerea cheltuielilor.”

„Pentru aceasta, PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și, în condițiile în care programul pe care îl va propune și echipa pe care o va propune vor respecta aceste obiective, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat, astfel încât România să își păstreze credibilitatea internațională și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite guvernul fără a pune nimic în loc”, a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar și liderul PNL.”

UPDATE : George Simion a declarat căfără AUR nu există soluții pentru formarea a unui Guvern cu majoritate parlamentară stabilă, alternativa fiind organizarea cât mai rapidă a alegerilor anticipate.

AUR nu a propus un nume de premier, dar vrea guvernarea, iar George Simion a repetat că nu susține nicio formulă ce nu are în componență această formațiune.

Principalele declarații ale liderului AUR:

„Pe 23 iunie când am fost tot aici (la consultări la Cotroceni – n.r.) am spus și o să mai spun încă o dată: AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească și el și Sorin Grindeanu din a diaboliza formațiunea noastră”. „Milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducer”.

„I-am pus lui Nicuşor Dan solutiile pe masă şi i-am spus că nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească şi el, şi Sorin Grindeanu şi alţii, din a diaboliza formaţiunea noastră. Pozitia noastră e de neclintit, nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Milioanele de români care-şi pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentaţi in structurile de conducere din România. Parcă trăim un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiţei”.

Un guvern trebuie „votat cât mai repede”, iar dacă nu se va întâmpla acest lucru atunci se va ajunge la „votul românilor”.

„Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment. E nevoie de un moment zero, de un nou început, AUR e parte a dialogului şi va fi parte a soluţiei”.

UPDATE : PSD i-a transmis preşedintelui că social-democrații sunt pregătiţi și îndreptățiți să preia guvernarea, a declarat Sorin Grindeanu, joi dimineața, după discuțiile purtate cu Nicușor Dan în cadrul consultărilor pentru nominalizarea unui prim-ministru.

„I-am spus preşedintelui că suntem pregătiţi să preluăm guvernarea. Avem decizii pe care PSD le-a luat în forurile de conducere. Ne dorim să conducem Guvernul, suntem îndreptăţiţi să facem acest lucru. Am câştigat alegerile parlamentare în 2024. Ştim să guvernăm bine pentru România. România are nevoie de un guvern şi de stabilitate. Are nevoie de un act de guvernare coerent”, a explicat Sorin Grindeanu.

„Faptul că am ajuns în această situaţie se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus Guvernul României în ultimul an. Tocmai de aceea, în această primăvară, noi am luat decizia de a ieşi din acea coaliţie de guvernare, deşi am intrat cu bună-credinţă. Am luat decizia şi am făcut bine, fiindcă direcţia în care se mergea era o direcţie proastă. Această direcţie trebuie să fie îndreptată. De aceea, noi azi i-am transmis preşedintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem Guvernul României, fiind îndreptăţiţi să facem acest lucru”, a mai spus liderul PSD.

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Știrea inițială:

Consultările au loc joi, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 10:30 – Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliaţi.

134 de zile fără Guvern plin

Guvernul condus de Ilie Bolojan (PNL) a fost demis printr-o moțiune de cenzură intitulată „Stop [Planului Bolojan] de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România, care au totalizat 281 de voturi pentru.

Reamintim că fără un guvern plin nu se poate face o rectificare bugetară, în contextul în care multe instituții riscă să rămână fără bani chiar din această lună.

România este fără guvern cu puteri depline de 134 de zile.

Președintele Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de prim-ministru:

Eugen Tomac (4 iunie 2026) – acesta și-a depus mandatul înainte de votul de învestitură din Parlament, pe 14 iunie.

Adrian Veștea (14 iunie 2026) – a ratat învestitura, după ce a fost respins, pe 22 iunie, în Parlament, primind doar 189 de voturi favorabile din cele 233 necesare.

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