Consultări noi la Cotroceni – „Uniți pentru România” susține propunerea de guvern a președintelui

Parlamentarii Grupului Uniți pentru România sunt pregătiți să susțină o formulă de guvernare pe care președintele Nicușor Dan o va considera potrivită pentru a fi învestită, un premier care va întruni cerințele menționate de șeful statului, a declarat joi deputatul Răzvan Chiriță, liderul grupului.

Afirmațiile au fost făcute după discuțiile pe care reprezentanții grupului parlamentar le-au avut cu șeful statului.

Chiriță a precizat că sprijinul pentru viitorul guvern este condiționat de includerea în programul de guvernare a unor măsuri propuse de Uniți pentru România.

”Programul de guvernare anterior a eșuat și poziționarea noastră politică a fost pentru susținerea unei formule de viitoare de guvernare pe care președintele va aprecia să o investească, pentru un premier care va întruni anumite cerințe pe care președintele le-a menționat în spațiul public și pe care le-am punctat în cadrul discuțiilor de astăzi și cu care suntem întru totul de acord. Ne-am exprimat dorința de a contribui la viitorul program de guvernare și avem toată deschiderea pentru a susține orice formulă pe care președintele o va găsi oportună pentru România”, a afirmat deputatul Răzvan Chiriță.

Preşedintele Nicuşor Dan a început joi discuțiile cu partidele parlamentare mici, majoritatea de orientare suveranistă. Primele consultări pe teme politice şi economice cu parlamentari din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţi.

Liderul grupului parlamentar Uniţi pentru România, Chiriţă Răzvan-Mirel, a afirmat, joi, după discuţiile de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, că s-a pornit de la analiza actualului program de guvernare.

„Au fost în actualul program de guvernare aspecte pe care le-am menţionat preşedintelui în discuţiile de la momentul respectiv şi am spus că ele nu vor conduce la un rezultat benefic pentru România”, a mai declarat Chiriţă Răzvan-Mirel.

