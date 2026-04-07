Tronsonul 2 din Autostrada A8, Târgu Frumos-Leţcani, și-a găsit constructorii – proiect strategic, finanțat prin SAFE

O asociere de firme din România şi Bulgaria a fost desemnată câştigătoare pentru construirea tronsonului 2 Târgu Frumos – Leţcani de 28,6 kilometri al autostrăzii A8, care va conecta Iaşiul la reţeaua europeană de autostrăzi.

Valoarea ofertei câştigătoare a fost de 4,57 miliarde lei, fiind şi „cea mai bună din punct de vedere financiar”. Dacă în termen de 10 zile nu se depun contestaţii, contractul de proiectare şi execuţie poate fi semnat.

„A fost desemnat constructorul pentru încă un tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni, proiect strategic finanţat prin Programul SAFE. Compania Naţională de Investiţii Rutiere a desemnat, astăzi, asocierea de firme din România şi Bulgaria, Danlin XXL (Lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex S.R.L., Evropiski Patishta, câştigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 2 Târgu Frumos-Leţcani de 28,6 kilometri”, anunţă CNIR.

Oferta a fost cea mai bună din punct de vedere financiar, iar contractul de proiectare şi execuţie poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestaţii.

„Atribuirea acestui contract pentru tronsonul de autostradă care asigură legătura vestică a Iaşiului la A8 reprezintă încă un pas concret prin care ne apropiem de obiectivul includerii tuturor tronsoanelor Autostrăzii Moţca-Iaşi-Ungheni în Programul SAFE, instrument financiar care permite accelerarea proiectelor prioritare, cu orizontul clar de finalizare etapizată, până în 2030. Pe lângă conectivitatea din zona metropolitană, pentru acest tronson de autostradă am prevăzut prioritizarea unui segment cu o lungime de 4 kilometri care va funcţiona ca o centură la Podu Iloaiei, localitate care se confruntă cu un trafic foarte aglomerat”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu.

„Un proiect cu valoare strategică”

Proiectul prezintă o complexitate tehnică ridicată, pe traseu urmând să fie construite 33 de poduri şi pasaje (lungimea totală a pasajelor este de 7,8 kilometri), precum şi două tuneluri.

Contractul mai prevede şi realizarea a trei noduri rutiere (Nod Podu Iloaiei, Nod Leţcani, Nod la Drumul de Legătură cu DN 28) şi a 13 kilometri de drumuri de legătură, precizează CNIR.

Cu câteva zile în urmă, CNIR anunţa că a atribuit contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni, un proiect finanţat prin Programul SAFE, câştigătorul fiind desemnat constructorul spaniol FCC Construcction. Potrivit sursei citate, valoarea ofertei este de 3,93 miliarde lei, fără TVA.

„Autostrada A8 este un proiect cu o valoare strategică şi europeană şi ne dorim semnarea contractului în cel mai scurt timp posibil”, afirma directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

