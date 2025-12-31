Constructorii auto chinezi urcă pe primul loc în vânzările globale de vehicule noi în 2025, depășind Japonia

Constructorii auto chinezi sunt pe cale să ocupe, pentru prima dată, primul loc în vânzările globale de vehicule noi în 2025, detronând jucătorii japonezi, care dețineau această poziție de peste 20 de ani.

Nikkei a compilat cifrele de vânzări pentru întregul an pe baza anunțurilor producătorilor auto și a datelor S&P Global Mobility din perioada ianuarie–noiembrie. Totalurile includ atât vehicule comerciale, cât și autovehicule de pasageri, cuprinzând vânzările interne și exporturile.

Vânzările au fost atribuite pe țări în funcție de procentul de deținere al companiei. În cazul joint-venture-urilor 50/50, s-a luat în considerare țara producătorului asociat cu marca la momentul vânzării.

Se estimează că vânzările globale de vehicule chinezești vor crește cu 17% față de anul precedent, ajungând la aproximativ 27 de milioane de unități. China a devenit cel mai mare exportator auto din lume în 2023 și este acum pregătită să ocupe prima poziție în vânzările totale în acest an.

China, care reprezintă aproximativ 70% din vânzările producătorilor săi auto, promovează adoptarea vehiculelor electrice și hibride plug-in. Astfel de vehicule cu energie nouă reprezintă acum aproape 60% din vânzările de autovehicule de pasageri.

La apogeul lor, în 2018, vânzările Japoniei au ajuns la 30 de milioane de unități

Vânzările globale ale constructorilor japonezi sunt estimate să rămână stabile, la puțin sub 25 de milioane de unități. SUA și Japonia au fost cândva principalii competitori pentru supremația globală. La apogeul lor, în 2018, vânzările Japoniei au ajuns aproape la 30 de milioane de unități.

Avansul Japoniei față de China – care era de aproximativ 8 milioane de unități în 2022 – a fost șters în doar trei ani.

Între timp, în China crește senzația de capacitate excedentară, ceea ce intensifică concurența de preț, producătorii de top de vehicule electrice, precum BYD, recurgând la reduceri. Intervalul de preț cel mai popular pentru vehiculele de pasageri cu energie nouă vândute între ianuarie și noiembrie a fost între 100.000 și 150.000 de yuani (14.000–21.000 de dolari), reprezentând 23% din totalul vânzărilor, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din China.

Confruntați cu un mediu competitiv tot mai dificil în China, constructorii auto își bazează strategia pe exporturi, redirecționând surplusul de vehicule electrice către piețe externe.

În cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), unde constructorii japonezi au dominat tradițional, vânzările de vehicule chinezești sunt estimate să crească cu 49%, ajungând la aproximativ 500.000 de unități în acest an. În Thailanda, autovehiculele japoneze reprezentau 69% din vânzările de vehicule noi până în noiembrie, o scădere semnificativă față de aproximativ 90% acum cinci ani, potrivit subsidiarei thailandeze a Toyota Motor.

În Europa, vânzările de vehicule chinezești sunt estimate să crească cu 7%, până la aproximativ 2,3 milioane de unități în acest an

În Europa, vânzările de vehicule chinezești sunt estimate să crească cu 7%, până la aproximativ 2,3 milioane de unități în acest an. Uniunea Europeană a impus tarife suplimentare asupra vehiculelor electrice fabricate în China, dar producătorii chinezi răspund prin creșterea rapidă a cotei de export pentru hibride plug-in, care nu sunt supuse tarifelor.

Vânzările Chinei cresc constant și pe piețele emergente, cu o estimare de creștere de 32% în Africa, până la 230.000 de unități, și de 33% în America Latină, până la 540.000 de unități.

Pe măsură ce China devine o putere auto tot mai consolidată, tensiunile globale se intensifică. Țările implementează măsuri precum tarife și noi standarde pentru a-și proteja industriile interne.

SUA și Canada au impus tarife de peste 100% asupra vehiculelor electrice fabricate în China, iar tarifele UE ajung până la 45,3%

SUA și Canada au impus tarife de peste 100% asupra vehiculelor electrice fabricate în China, iar tarifele UE ajung până la 45,3%. UE stabilește, de asemenea, standarde pentru vehiculele electrice compacte, relaxând cerințele tehnice comparativ cu vehiculele electrice obișnuite, pentru a încuraja producția locală și a întări competitivitatea constructorilor europeni.

Constructorii japonezi au înregistrat scăderi de vânzări în Asia de Sud-Est și Europa în acest an. În China, ritmul lor lent de electrificare se vede clar, pierzând cotă de piață în fața noilor jucători locali.

Unii producători japonezi adoptă metode de producție chinezești. Nissan Motor începe exporturile de vehicule electrice ieftine dezvoltate sub îndrumarea Chinei. Toyota își extinde aprovizionarea de la producătorii chinezi de componente din Asia de Sud-Est pentru a-și spori competitivitatea pe cost.

