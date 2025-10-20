cursdeguvernare

luni

20 octombrie, 2025

Stiri

Construcțiile – scădere mare în august față de iulie, dar creștere mare la nivel de an

De Laurențiu Gheorghe

20 octombrie, 2025

În primele opt luni din acest an, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape 10%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mult au crescut lucărările de reparații capitale (+48,7%), urmate de construcțiile noi (+7,8%) și reparații curente (+5,2%).

Cel mai mare impuls a fost de investițiile în infrastructură, atât din fonduri europene cât și bugetare, construcțiil inginerești înregistrând un avans de 13% în primele opt luni din 2025, urmând clădirile rezidenţiale (+8,7%) şi clădirile nerezidenţiale (+3,8%).

Luna august a reprezentat un regres important față de luna anterioară. Practic tot avansul din luna iulie, de +26,2% al volumului lucrărilor de construcții a fost anulat în august (-26,2%). Scăderea a fost evidențiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-27,7%), lucrările de reparaţii capitale (-24,3%) şi la lucrările de construcţii noi (-18,3%). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale (-21,8%), construcţiile inginereşti (-20,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (-19,3%).

România – Cea mai mare scădere lunară a lucrărilor de construcții din UE


În august 2025, comparativ cu iulie 2025, producția ajustată sezonier în construcții a scăzut cu 0,1% în zona euro și cu 0,9% în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În iulie 2025, producția în construcții a crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,9% în UE.

În august 2025, comparativ cu august 2024, producția în construcții a crescut cu 0,1% în zona euro și a rămas stabilă în UE.

Printre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale producției în construcții au fost înregistrate în România (-26,2%), Ungaria (-11,4%) și Polonia (-4,0%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Suedia (+4,2%), Cehia (+2,2%) și Bulgaria (+1,4%).

