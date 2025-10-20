Construcțiile – scădere mare în august față de iulie, dar creștere mare la nivel de an

În primele opt luni din acest an, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape 10%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mult au crescut lucărările de reparații capitale (+48,7%), urmate de construcțiile noi (+7,8%) și reparații curente (+5,2%).

Cel mai mare impuls a fost de investițiile în infrastructură, atât din fonduri europene cât și bugetare, construcțiil inginerești înregistrând un avans de 13% în primele opt luni din 2025, urmând clădirile rezidenţiale (+8,7%) şi clădirile nerezidenţiale (+3,8%).

Luna august a reprezentat un regres important față de luna anterioară. Practic tot avansul din luna iulie, de +26,2% al volumului lucrărilor de construcții a fost anulat în august (-26,2%). Scăderea a fost evidențiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-27,7%), lucrările de reparaţii capitale (-24,3%) şi la lucrările de construcţii noi (-18,3%). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale (-21,8%), construcţiile inginereşti (-20,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (-19,3%).

România – Cea mai mare scădere lunară a lucrărilor de construcții din UE

În august 2025, comparativ cu iulie 2025, producția ajustată sezonier în construcții a scăzut cu 0,1% în zona euro și cu 0,9% în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În iulie 2025, producția în construcții a crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,9% în UE.

În august 2025, comparativ cu august 2024, producția în construcții a crescut cu 0,1% în zona euro și a rămas stabilă în UE.

Printre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale producției în construcții au fost înregistrate în România (-26,2%), Ungaria (-11,4%) și Polonia (-4,0%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Suedia (+4,2%), Cehia (+2,2%) și Bulgaria (+1,4%).

