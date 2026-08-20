Construcțiile – Creștere de 11,7% în S1, și nu doar din infrastructură – Locul al doilea loc în UE după Slovenia

În primele șase luni, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 11,7% față de S1/2025, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

În principal motorul creșterii a fost reprezentat de lucrările de construcții noi (+16,4%), susținute de investițiile în infrastructură exprimate prin lucrările de construcții inginerești (+10,4%).

Accelerarea lucrărilor de construcții s-au evidențiat și la clădirile rezidențiale (+20%) și la cele nerezidențiale (+8,8%).

În aceeași perioadă de timp, volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente a crescut cu +8,7% iar lucrările de reparații capitale cu +6%.

În iunie 2026, comparativ cu iunie 2025, volumul lucrărilor de construcții, a crescut puternic, pe total cu 13%. Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor a crescut spectaculos la clădirile rezidențiale (+39,6%), nerezidențiale (+14%) și la construcțiile inginerești (+12,7%).

Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (+19,0%), lucrările de construcţii noi (+17,5%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+10%).

În iunie, comparativ cu luna precedentă se observă o creștere semnificativă a volumului de lucrări de construcții. Astfel, ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcţii a crescut în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 5%, creştere evidenţiată astfel: lucrările de reparaţii capitale (+7,2%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+4,5%) şi la lucrările de construcţii noi (+4,1%).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile nerezidenţiale (+6%), clădirile rezidenţiale (+4,7%) şi la construcţiile inginereşti (+2,4%).

În iunie, în UE activitatea din construcții a frânat

Lucrările de construcții au scăzut în Uniunea Europeană, în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026, însă România a fost țara cu cel mai puternic avans la acest capitol, arată datele publicate, joi, de Eurostat.

În ritm anual, luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, lucrările de construcții au scăzut cu 0,7% în zona euro dar au crescut ușor cu 0,2% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia (22,9%) și România (18,4%). În cazul României, creșterea de 18,4% din luna iunie a venit după un avans de 17,2% în luna mai.

Conform acestor date, lucrările de construcții au scăzut cu 1,3% în zona euro și cu 1% în UE în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026. Însă, în rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în România (4,9%), Suedia (2%) și Țările de Jos (1%). În cazul României, creșterea de 4,9% din luna iunie a venit după o scădere de 2,2% în luna mai.

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