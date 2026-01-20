Construcțiile 2025 – creștere de 8,7% în volum, la 11 luni, deși a scăzut în noiembrie – Segmentul de locuințe a devansat construcțiile inginerești

Volumul lucrărilor de construcții a crescut pe total în primele 11 luni ale anului trecut cu 8,7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Avansul a fost susținut, pe elemente de structură de reparațiile capitale care au crescut în perioada analizată cu 48,6%, pe locul următor clasându-se construcțiile noi cu 6,8%. Scăderi s-au înregistrat la lucrările de întreținere și reparații curente unde s-a consemnat scădere de 5,7% a activității.

În luna noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, activitatea în construcții a încetinit pe total cu -5,8% pentru toate lucrările de construcții. Cea mai mare scădere s-a consemnat la construcțiile inginerești care au scăzut cu 9,5%, comparativ cu luna octombrie, și cu 11% față de noiembrie 2024.

Ritmul construcțiilor de locuințe a devansat construcțiile inginerești

În 11 luni din 2025, funcție de obiecte de construcții, lucrările pentru clădirile rezidențiale au înregistrat cea mai mare creștere, de 11,2%, urmate de clădirile nerezidențiale, cu 9,1% și construcțiile inginerești cu 8,5%.

Per ansamblu, datele pentru primele 11 luni indică o extindere a sectorului construcțiilor în 2025, susținută în special de investițiile în lucrări capitale și în proiecte noi, în condițiile unei volatilități lunare accentuate spre finalul anului.

România printre cele mai mari scăderi lunare în UE

În noiembrie 2025, față de octombrie 2025, activitatea în construcții a scăzut cu 1,1%, atât în zona euro, cât și în UE, conform datelor Eurostat publicate marți. În octombrie 2025, producția în construcții a crescut cu 1,7% în zona euro și cu 1,4% în UE.

În noiembrie 2025, față de noiembrie 2024, producția în construcții a scăzut cu 0,8% în zona euro și cu 0,4% în UE.

Printre statele membre, cele mai mari scăderi lunare ale indicilor în construcții au fost înregistrate în Ungaria (-7,3%), Slovenia (-6,2%) și România (-5,8%). Creșteri au fost observate în Slovacia (+3,5%), Finlanda (+2,3%) și Bulgaria (+1,5%).

