Constantin Damov, Coaliția pentru Economie Circulară: Statul poate sprijini prin fonduri de garantare și energie la prețuri competitive, nu prin ajutoare de stat

Pentru a dezvolta o economie circulară competitivă, România ar trebui să sprijine companiile prin instrumente de tip fonduri de garantare, nu ajutoare de stat, dar și să rezolve problema prețului la energie, consideră Constantin Damov, președintele Coaliției pentru Economie Circulară și președinte Green Group.

„Dacă vrem să ne luptăm cu toți ceilalți — nu să primim bani de la stat pentru investiții, pentru că așa creăm un jucător gras care ar tot mânca — noi trebuie să rămânem competitivi, să alergăm, să fim bancabili. Ce s-ar putea face? Două lucruri. Pentru a nu crea aceste ajutoare de stat care vin prin fonduri europene pentru niște construcții de capacități care nu sunt justificate (…) probabil că s-ar putea face niște fonduri de garantare. Companiile astăzi au business planuri, dar băncile cer atâtea garanții încât noi nu mai suntem capabili să ne mai dezvoltăm. (…) Foarte mulți jucători intră în acest domeniu, orbiți de fondurile europene. După aceea văd că nu au capital de lucru, nu au oameni care să vândă, nu sunt acceptați pe piețe și intră într-o spirală a disperării. Statul ar putea să facă un mecanism de garantare pentru acele investiții care au sens. Să se extragă mâine galiu, germaniu, indiu, europiu — există și europiu în telefoanele noastre — aceste materiale, dacă se pot extrage, investițiile sunt foarte mari și nicio bancă nu ți le va da”, a explicat Constantin Damov luni, la Conferința „Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național”, organizată de Conferințele CDG la Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, Parlamentul României.

Spre exemplu, o linie de extragere de metale din plăci de bază ar costa în jur de 200 de milioane de euro, sumă pe care nicio bancă sau consorțiu nu ar acorda-o.

În opinia sa, România poate deveni o piață relevantă de materii prime critice, oferind servicii de reciclare și valorificare a materialelor, cu sprijin strategic acolo unde piața nu poate interveni. Totuși, o economie circulară sustenabilă trebuie să fie susținută de energie la prețuri competitive, a mai avertizat el.

„Al doilea lucru este dacă energia pe care o putem consuma în zona aceasta a economiei circulare — s-au primit bani de consum pentru agricultură — poate economia circulară să fie un domeniu în care se primește — cum se dau astăzi prin AFIR până la 100% bani pentru energie. Dacă energia noastră aproape de zero astăzi, multe dintre soluțiile și costurile noastre ar fi rezolvate. Un ajutor o singură dată pentru a avea un sistem de energie propriu și să fie un autoconsum care să satisfacă producția industrială în mare parte. Industria hârtiei ar putea să cumpere la prețuri foarte bune cartonul dacă energia ar fi mult mai ieftină. Și atunci, în lupta aceasta, trebuie găsite soluții care să nu pară niște ajutoare de stat sau să fie niște lucruri cu care ne luptăm cu competitivitatea, ci niște ajutoare pentru progresul nostru și acolo unde ele pot avea efecte extraordinare. Energia reprezintă minimum 30% din ceea ce consumă modelele economiei circulare”, a explicat Damov.

Orice deșeu colectat, sortat, reciclat și nevândut rămâne un deșeu

Reducerea consumului este esențială pentru dezvoltarea unei economii circulare eficiente, iar educația joacă un rol central în formarea unui comportament responsabil, mai ales în rândul copiilor. Presiunea marketingului asupra consumului masiv este criticată, iar inițiativele educaționale în școli și universități sunt necesare pentru schimbarea mentalităților, a mai detaliat el.

Totodată, Damov a atras atenția că modelul economic circular trebuie să fie competitiv, iar reciclarea trebuie să fie realizată astfel încât produsele să fie viabile pe piață fără a fi mai scumpe decât cele noi.

„Pe baza criteriilor end of waste, orice deșeu care este colectat, sortat, reciclat și nu este vândut rămâne totuși un deșeu. Un deșeu care a fost reciclat, dar nu a fost vândut, este un deșeu într-o formă avansată de reciclare”, a spus el.

Intervenția statului trebuie să fie limitată și strategică, evitând finanțările emoționale care nu generează rezultate reale. Fondurile europene și programele de sprijin trebuie să fie aplicate cu atenție, pentru a nu crea investiții neviabile sau echipamente neutilizate, a mai punctat Damov.

***