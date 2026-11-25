La 1 ianuarie 2027, se împlinesc 20 de ani de când Români este membru al Uniunii Europene, perioadă în care APIA a absorbit peste 48 de miliarde de euro, a declarat Constantin Bîrcă (foto), director general adjunct al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, miercuri, în cadrul Conferinței CDG intitulate „România recoltelor: Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională”.

Oficialul a explicat că în acest moment, agricultura europeană și, implicit, cea românească, se află la răscruce, așteptând o decizie a Comisiei privind soarta Politica Agricolă Comună (PAC), în cadrul viitorului exercițiu financiar.

Fermieri și guvernanți așteaptă decizia finală, nu numai pentru că este nevoie de predictibilitate, ci și pentru că adaptarea la noile politici necesită timp pentru pregătirea absorbției fondurilor.

Poziția României la masa dezbaterilor europene privind PAC

Deocamdată, nu se știe nimic despre cum va arăta viitorul buget european alocat agriculturii, din 2027, și există doar variante de lucru.

„Comisia Europeană dorește un buget de 293 de miliarde de euro, Parlamentul European vorbește de 433 de miliarde de euro, însă noi ne-am dorit să susținem fără echivoc menținerea celor doi piloni. De ce am vrea lucrul acesta? Pentru că, dacă am avea un singur pilon, integrarea agriculturii într-un fond general ar expune fermierii la o competiție bugetară inegală cu infrastructura, coeziunea sau politicile sociale, sacrificând predictibilitatea pe termen lung”, a spus adjunctul APIA.

Ce solicită România:

„Milităm pentru un echilibru realist între dimensiunile exploatațiilor. Susținem fermele mici, mijlocii, fără discriminări legate de formele de organizare, dar nu putem accepta măsuri care să penalizeze fermele mari. Știm foarte bine că fermele mari sunt coloana vertebrală a economiei noastre agricole. Fără ele, multe lucruri nu s-ar putea întâmpla”, a declarat Constantin Bîrcă.

„Viitorul buget trebuie să finanțeze masiv investițiile care aduc valoare adăugată și reziliență: irigații, capacități de depozitare, procesare, tehnologii moderne și revitalizarea sectorului zootehnic, despre care tot vorbim. Și poate, poate că în următoarea Politică Agricolă Comună chiar se vor întâmpla lucruri notabile”, a încheiat directorul adjunct al APIA.

„Cred că la începutul anului următor ar trebui să știm, pentru că nu mai avem timp, cel puțin din punctul de vedere al APIA, să pregătim baza de date. O să vă spun că baza de date a APIA este a doua după evidența populației. Deci este un colos. Or, dacă nu știm din timp ce măsuri vom gestiona în noua PAC, riscăm să nu ne încadrăm și tot ceea ce am făcut bun până acum, și mă refer la plata către fermieri la timp”. Și aș aduce, să facem apel la memorie, anul 2015, când acolo am fost puțin nepregătiți sau în contratimp. Nu au fost probleme majore din punctul de vedere al plăților APIA”, a explicat Constantin Bîrcă.

„Într-un timp foarte scurt trebuie să ne punem la punct noile modificări legislative, că vorbim de regulamente europene sau legislație națională, pentru că știți bine, sau știm cu toții, atunci când se desprinde o idee, o modificare a legislației în vigoare prin introducerea unui nou sprijin sau câteva criterii de eligibilitate în cadrul unei măsuri, trebuie să dezvoltăm sistemul astfel încât să putem să facem plata în termenele pe care ni le-am asumat sau suntem obligați de legislația în vigoare”, a adăugat oficialul.

Portalul unic al fermierilor

APIA a folosit fonduri europene și pentru a se digitaliza, a explicat directorul general adjunct al instituției: „Am făcut și noi ceva în sensul acesta. Cred că ați participat o parte dintre dumneavoastră la demararea unui program foarte îndrăzneț, în valoare de 93,5 milioane de lei, finanțat din Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare. Mă refer la portalul unic al fermierilor. Prin acest portal se creează, practic, un spațiu virtual, astfel încât legătura dintre fermierii noștri și APIA se va realiza aici, pentru ca drumurile inutile până la centrele noastre locale, județene și, de ce nu, la APIA central să fie oprite și vom economisi timp prețios”.

Intermedierea legăturii dintre fermieri și sistemul bancar

„Noi, la APIA, în paralel, am consolidat puntea dintre fermieri și sistemul bancar. Asta o facem de o bună perioadă de timp. Și anume, am reușit să avem convenții tripartite, încheiate cu aproximativ 15 instituții financiare și cu fondurile de garantare, FGCR, FNGCIMM”, a explicat Constantin Bîrcă.

Fermierii pot accesa, inclusiv anul acesta, credite pentru un capital de lucru de până la 90% din valoarea adeverinței eliberate de APIA, la o dobândă plafonată la ROBOR la șase luni plus maximum 2%, în cazul băncilor.

În 2026, au fost eliberate deja 23.500 de astfel de adeverințe, ceea ce demonstrează că acest mecanism funcționează bine, a mai explicat oficialul.

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