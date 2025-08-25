Consorțiul ROCA FP, la un pas să preia managementul Fondului Proprietatea și își anunță strategia în procesul de selecție

ROCA FP – reprezentând parteneriatul dintre dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg și Impetum Management – se apropie de preluarea managementului Fondului Proprietatea. ROCA FP se află la finalul unui proces de selecție, început în septembrie 2023 și derulat pe parcursul a aproape doi ani.

Procesul, coordonat de Comitetul Reprezentanților (CR) cu sprijinul unor consultanți internaționali a avut ca obiectiv selectarea unui nou administrator al Fondului Proprietatea si identificarea unei strategii noi – anunță compania într-un comunicat.

Potrivit aceleiași surse, Strategia de dezvoltare propusă de echipa ROCA FP urmează a fi supusă votului acționarilor și vizează transformarea Fondului Proprietatea într-un motor de investiții capabil să ofere investitorilor randamente anuale competitive, pe termen lung, și să contribuie la viitorul economic al României.

Potrivit ROCA FP, Strategia pentru Fondul Proprietatea este construită pe două direcții principale:

Investiții directe în companii românești și regionale din sectoare strategice – tehnologie, sănătate, energie regenerabilă și industrii de producție –, cu scopul de a genera valoare adăugată, dividende pentru acționari și locuri de muncă.

O componentă de tip Fond de Fonduri (FoF), prin care capitalul Fondului va sprijini dezvoltarea fondurilor locale de private equity și venture capital, contribuind la maturizarea ecosistemului de investiții din România și facilitând accesul antreprenorilor la resurse financiare și expertiză.

Activele gestionate de ROCA FP însumează aproximativ 2 miliarde euro, de aproape cinci ori mai mult decât valoarea activului net al Fondului Proprietatea.

