cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

25 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Consorțiul ROCA FP, la un pas să preia managementul Fondului Proprietatea și își anunță strategia în procesul de selecție

Rss
De Razvan Diaconu

25 august, 2025

ROCA FP – reprezentând parteneriatul dintre dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg și Impetum Management – se apropie de preluarea managementului Fondului Proprietatea. ROCA FP se află la finalul unui proces de selecție, început în septembrie 2023 și derulat pe parcursul a aproape doi ani.
Procesul, coordonat de Comitetul Reprezentanților (CR) cu sprijinul unor consultanți internaționali a avut ca obiectiv selectarea unui nou administrator al Fondului Proprietatea si identificarea unei strategii noi – anunță compania într-un comunicat.

Potrivit aceleiași surse, Strategia de dezvoltare propusă de echipa ROCA FP urmează a fi supusă votului acționarilor și vizează transformarea Fondului Proprietatea într-un motor de investiții capabil să ofere investitorilor randamente anuale competitive, pe termen lung, și să contribuie la viitorul economic al României.

Potrivit ROCA FP, Strategia pentru Fondul Proprietatea este construită pe două direcții principale:


  • Investiții directe în companii românești și regionale din sectoare strategice – tehnologie, sănătate, energie regenerabilă și industrii de producție –, cu scopul de a genera valoare adăugată, dividende pentru acționari și locuri de muncă.

  • O componentă de tip Fond de Fonduri (FoF), prin care capitalul Fondului va sprijini dezvoltarea fondurilor locale de private equity și venture capital, contribuind la maturizarea ecosistemului de investiții din România și facilitând accesul antreprenorilor la resurse financiare și expertiză.

Activele gestionate de ROCA FP însumează aproximativ 2 miliarde euro, de aproape cinci ori mai mult decât valoarea activului net al Fondului Proprietatea.

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți