Consiliul UE a aprobat finanțarea prin SAFE pentru România și alte 7 state

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziția a opt state membre finanțare prin Programul SAFE (Security Action for Europe).

Cele opt state sunt România, Bulgaria, Belgia, Cipru, Danemarca, Spania, Croația și Portugalia.

Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene privind Planurile Naționale de Investiții în Apărare ale celor opt state membre.

După adoptarea de către Consiliul UE a deciziilor de punere în aplicare, Comisia Europeană va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei „Pregătire 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE, după Polonia

Un număr de 21 de proiecte de înzestrare a Armatei, de la maşini blindate la drone, nave, elicoptere, arme, muniţie, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate „în ritm alert” în următoarele luni, prin programul SAFE.

Fondurile alocate prin SAFE vizează mai multe domenii, inclusiv cele pentru mobilitate militară și infrastructură:

– 4,2 miliarde euro pentru infrastructură duală, inclusiv autostrăzile Pașcani–Siret și Pașcani–Ungheni,

– 9,6 miliarde pentru Ministerul Apărării și

– 2,8 miliarde pentru apărare civilă și instituții de securitate națională.

