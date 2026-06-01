La cererea României: Consiliul de Securitate ONU se reunește azi, în chestiunea dronei rusești de la Galați – participă ministrul Oana Țoiu

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte luni, la cererea României, ca urmare a incidentului de la Galaţi, unde o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc şi a explodat, rănind două persoane. Convocarea Consiliului a fost făcută în baza articolului din Carta ONU ce prevede că acest for ”poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend”.

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York, în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu.

„Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.

Intrarea dronei în spațiul aerian românesc şi explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniţi cetăţeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU şi dreptului internaţional, conform diplomatului.

Conform articolului 34 din Carta ONU, „Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend, în scopul de a stabili dacă prelungirea diferendului sau situaţiei ar putea pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

Articolul 35 are următoarele prevederi:

1. Orice Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend sau situaţii de natura celei menţionate în Articolul 34.

2. Un Stat care nu este Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend la care este parte dacă acceptă în prealabil, în privinţa acelui diferend, obligaţiile de rezolvare paşnică prevăzute în prezenta Cartă.

3. Acţiunile întreprinse de Adunarea Generală în chestiunile asupra cărora i se atrage atenţia în temeiul Articolului de faţă vor fi supuse dispoziţiilor Articolelor 11 şi 12.

Nu există dubii privind proveniența dronei

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu acordat sâmbătă postului BBC că nu exclude posibilitatea expulzării ambasadorului rus în cazul în care ar mai avea loc incidente precum cel de la Galați.cest gen.

Nu există dubii că drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați este una rusească de tip Geran-2 și că aceasta a ajuns pe teritoriul românesc în urma unui incident legat de un atac asupra portului ucrainean Reni, în zona Dunării, a repetat șeful statului.

„În primul rând, suntem siguri că a fost vorba de o dronă rusească de tip Geran-2. Putem afirma acest lucru cu certitudine deoarece o altă dronă de același tip a aterizat aici acum patru sau cinci săptămâni fără să explodeze’, a declarat președintele, explicând că analiza fragmentelor recuperate confirmă identificarea. ‘După ce am comparat rămășițele dronei care a explodat ieri cu cele recuperate acum o lună, am constatat că sunt complet identice”, a spus pre;edintele.

„Îi cunoaștem traiectoria de zbor. De fapt, aceasta făcea parte dintr-un roi de 43 de drone care au atacat portul Reni”, a spus el, subliniind că una dintre drone a fost deviată de apărarea ucraineană și a intrat ulterior în spațiul aerian românesc.

Nicușor Dan a confirmat că episodul nu a reprezentat o țintire directă a României, ci a fost rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești, dar a precizat că afirmațiile venite din partea președintelui rus, Vladimir Putin, referitoare la proveniența dronei sunt false. „Putem afirma cu certitudine că a fost o dronă rusească Geran-2”, a subliniat Dan.

