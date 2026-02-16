„Consiliul Păcii” va anunța un plan de 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția din Gaza, la reuniunea inaugurală

Membrii nou-înființatului „Consiliu al Păcii” al președintelui american Donald Trump au promis 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, devastată de război, și vor aloca mii de militar și personal de securitate pentru eforturi internaționale de stabilizare și pentru asigurarea ordinii în enclavă, a anunțat Trump duminică, potrivit Euronews.

Angajamentele vor fi anunțate oficial atunci când membrii consiliului se vor reuni joi, la Washington, pentru prima lor întâlnire, a spus Trump într-o postare pe rețelele sociale în care a anunțat promisiunile.

„Consiliul Păcii va dovedi că este cel mai important organism internațional din istorie și este o onoare pentru mine să îi fiu președinte”, a scris el pe Truth Social.

Trump a confirmat, de asemenea, că reuniunea de joi va avea loc la United States Institute of Peace, instituție pe care Departamentul de Stat a anunțat în decembrie că o va redenumi „Donald J. Trump US Institute of Peace”.

Detaliile privind țările membre care fac aceste angajamente pentru reconstrucție sau care vor contribui cu personal la forța de stabilizare nu au fost încă făcute publice.

Totuși, armata Indoneziei a declarat duminică faptul că până la 8.000 de militari ar putea fi pregătiți până la sfârșitul lunii iunie pentru o posibilă desfășurare în Gaza, ca parte a unei misiuni umanitare și de pace — primul angajament ferm primit de Trump.

Sarcina „anevoioasă” a reconstrucției Gazei

După ce cele mai intense lupte s-au diminuat în urma acordului de încetare a focului din 10 octombrie și doar câteva zone din teritoriul devastat de război au rămas neafectate după mai bine de doi ani de bombardamente israeliene, United Nations, World Bank și European Union estimează că reconstrucția Gazei va costa aproximativ 70 de miliarde de dolari (aproape 60 de miliarde de euro).

Acordul de încetare a focului prevede formarea unei forțe internaționale armate de stabilizare pentru a menține securitatea și a asigura dezarmarea grupării militante Hamas, o cerință-cheie a Israelului. Până în prezent, puține țări și-au exprimat interesul de a participa la forța propusă.

Acordul de încetare a focului mediat de SUA a încercat să oprească un război de peste doi ani între Israel și Hamas, însă forțele israeliene au efectuat lovituri aeriene repetate și au deschis frecvent focul asupra palestinienilor aflați în apropierea zonelor controlate de armată.

Nu este clar câți dintre cei peste 20 de membri ai Consiliului Păcii vor participa la prima reuniune, însă premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a avut săptămâna trecută discuții la Casa Albă cu Trump, nu este așteptat să fie prezent.

Președinte României, Nicușor Dan, a anunțat că va participa la această reuniune, România având calitate de stat observator.

Inițial, noul consiliu creat de Trump fusese conceput pentru a pune capăt conflictului dintre Israel și Hamas în Gaza.

Totuși, pe măsură ce liderul american încearcă să remodeleze sistemul internațional de după al Doilea Război Mondial, analiștii spun că acesta ar fi putut căpăta un mandat mult mai larg, de abordare a crizelor globale, și pare a fi cea mai recentă încercare a SUA de a evita Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite

În Europa și în alte regiuni, mai mulți dintre cei mai importanți aliați ai Americii au refuzat să se alăture consiliului lui Trump, pe care îl consideră o tentativă de a concura cu Consiliul de Securitate al ONU.

***