Consiliul Fiscal: Măsurile adoptate vor duce la scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026

Consiliul Fiscal estimează că măsurile adoptate de Guvern în a doua jumătate a acestui an vor duce la scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026.

”În 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB, ceea ce ar reprezenta o ajustare remarcabilă față de nivelul din 2024 și în linie cu angajamentele asumate de România în planul bugetar-structural pe termen mediu”, se arată în opinia CF pe tema rectificării bugetare, semnată de președintele instituției, Acad. Daniel Dăianu (foto).

În 2026, măsurile adoptate deja vor avea un efect pozitiv mai amplu asupra deficitului bugetar, pe fondul impactului anualizat al creșterii cotelor de TVA, introducerii CASS pentru veniturile din pensii mai mari de 3.000 lei, taxării suplimentare a instituțiilor de credit și jocurilor de noroc și creșterii suplimentare a accizelor, coroborat cu continuarea măsurii de înghețare a salariilor și pensiilor din sistemul public. Un efect similar vor avea și măsurile de restrângere a cheltuielilor bugetare.

Suplimentar, măsurile de creștere a impozitelor pe proprietate și pe autovehicule, adoptate în Parlament, dar aflate în dezbatere la Curtea Constituțională, pot sprijini traiectoria descendentă a deficitului bugetar, mai punctează CF.

Rectificarea prevede o revizuire marginală a proiecțiilor, în linie cu execuția la 10 luni

Proiectul actualei rectificări operează o revizuire marginală a proiecțiilor de la rectificarea precedentă, menținând neschimbată ținta de deficit bugetar de 8,4% din PIB (159,8 mld. lei); atât veniturile, cât și cheltuielile totale ale bugetului general consolidat sunt diminuate cu circa 1,8 mld. lei.

”Analiza revizuirilor propuse pentru principalele categorii de venituri și cheltuieli arată o ajustare a acestora în raport cu execuția bugetară pe primele 10 luni ale anului, creând premisele pentru respectarea noilor ținte propuse. Principala incertitudine, atât pe partea de venituri, cât și pe cea de cheltuieli, rămâne legată de nivelul de absorbție al fondurilor europene”, notează specialiștii CF.

Pe partea de cheltuieli, execuția la 10 luni indică o creștere (+9,9%) mai redusă față de cea a veniturilor, dar și o temperare a dinamicii față de nivelul programat (+14,4%). Rectificarea prognozează continuarea acestei tendințe.

”Pe baza datelor disponibile, CF apreciază că noile coordonate ale construcției bugetare rămân compatibile cu un deficit bugetar cash în jur de 8,4% din PIB în 2025”, concluzionează instituția.

