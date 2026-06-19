Consiliul Extraordinar al PNL a votat convocarea Congresului. Cum au primit liberalii deciziile care se vor supune la vot, duminică: alegerea echipei de conducere și validarea noului statut

Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a votat, vineri, convocarea Congresului extraordinar, duminică, unde se va vota o nouă echipă de conducere și va fi validat noul statut al formațiunii.

”Şedinţa Consiliului Naţional Extraordinar s-a finalizat, au fost exprimate voturile pentru convocarea Congresului Extraordinar al PNL pentru duminică, 21 iunie, ora 12.00, la Romexpo. De asemenea, a fost exprimat votul pentru modificările statutului PNL, aşa cum am anunţat”, a precizat Ionel Bogdan.

El a precizat că au fost 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă şi 3 abţineri la modificările Statutului Partidului Naţional Liberal, adică peste două treimi care erau necesare, astfel încât votul să fie statutar şi modificările să poată fi înregistrate.

”Am avut nevoie pentru modificarea Statutului de două treimi, care au fost înregistrate, iar în cazul Congresului era nevoie de 50 plus 1 şi au fost aproape 80% din voturile valabil exprimate. Deci nu există niciun fel de problemă. Dacă au existat persoane sau colegi care au dorit să absenteze, este fix problema acelor colegi, atâta timp cât noi ne-am întrunit statutar cu un număr considerabil de colegi”, a spus Bogdan, despre faptul că au existat liberali care nu au participat la acest vot.

”Aşadar, cele două voturi sunt perfect legale, corecte, cu votul fiecărei filiale şi cu votul fiecărui delegat prezent, astfel încât ele, chiar dacă ar fi contestate, n-ar putea să existe niciun fel de probleme”, a explicat deputatul PNL.

Două obiective principale duminică: alegerea echipei de conducere și validarea noului statut

Ionel Bogdan a mai spus că, având în vedere cele două voturi, duminică vor avea două obiective principale, şi anume alegerea echipei de conducere a Partidului Naţional Liberal conform noului statut, respectiv validarea noului statut.

”Acestea sunt cele două obiective importante pentru congresul de duminică şi mai ales direcţia Partidului Naţional Liberal”, a subliniat el.

Modificările vor permite eliminarea imediată din partid a celor care vota Guvernul Adrian Veștea.

Alegerea conducerii pe bază de moțiuni

PNL a anunţat că s-a declarat deschisă depunerea de moţiuni pentru şefia partidului, la Congresul Extraordinar, iar termenul limită de depunere, sâmbătă, la ora 17.00.

Se revine la alegerea conducerii pe bază de moțiuni

Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere

desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN

revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni

reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană

crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

„Consiliul Naţional Extraordinar a decis că norma de reprezentare pentru Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026 este de 2.500 de delegaţi”, mai anunţă formaţiunea,

S-a declarat deschisă depunerea de moţiuni pentru Congresul Extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere ziua de 20 iunie 2026, ora 17.00, precizează PNL.

Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la conducerea partidului

Premierul desemnat Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte al PNL, și-a anunțat joi seara candidatura la şefia PNL şi a cerut amânarea Congresuluipe 28 iunie, promițând să prezinte o moţiune concentrată pe responsabilitatea faţă de România.

„Dragi liberali, după cum bine ştiţi şi voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare şi pentru definitivarea listei de miniştri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat şi stabil. Suntem datori în primul rând faţă de ţară, care este mai importantă chiar şi decât interesele de partid. Până la urmă, doar înţelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România şi pentru PNL. Ştiu că foarte mulţi dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Naţional Liberal. Este o discuţie esenţială pentru a înţelege rolul nostru în următorii ani”, spune Veştea într-un mesaj postat pe Facebook.

„Este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului”, mai spune premierul desemnat, care încheie: „De aceea, cu seriozitate şi echilibru, îmi anunţ oficial intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal”.

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