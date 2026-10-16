Consiliul European: Președintele Zelenski le-a solicitat liderilor UE un sprijin suplimentar de 70 mld. € pentru 2027

Ucraina va avea nevoie de 70 de miliarde de euro în sprijin financiar și militar suplimentar din partea aliaților europeni în 2027, le-a transmis Volodimîr Zelenski liderilor în discursul său. Suma depășește cu mult estimările Bruxelles-ului, în condițiile în care UE acordă la ora actuală un împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, distribuit pe parcursul acestui an și al anului viitor, potrivit Euronews.

„Putin a elaborat acum un buget federal prin care intenționează să cheltuiască și mai mulți bani pentru războiul său. Trebuie să ne opunem acestui lucru. Și știm cum să o facem cu ajutorul tehnologiei. Costă mult mai puțin și contribuie la oprirea operațiunilor sale împotriva Ucrainei și împotriva voastră”, a declarat Zelenski.

„Războiul va costa 155 de miliarde de euro anul viitor. Iar noi avem nevoie de cel puțin încă 70 de miliarde de euro din partea voastră – pentru apărare, pentru armament și pentru a ne menține reziliența. Este o sumă realistă. Și vă cer să găsiți această finanțare. Ne va ajuta să ținem Rusia la distanță”, a continuat el.

Zelenski a declarat că banii vor fi utilizați pentru lansarea de drone împotriva înaintării trupelor ruse pe teren, pentru perturbarea lanțurilor de aprovizionare și pentru afectarea economiei de război a Rusiei.

„În acest moment, am putea produce de două sau de trei ori mai multe drone, în funcție de tipul acestora. Dar pur și simplu nu avem suficienți bani pentru asta. Este adevărat. Imaginați-vă doar dacă am putea exercita asupra Rusiei o presiune de două sau de trei ori mai mare decât cea pe care o exercităm astăzi”, le-a spus el liderilor.

„Vă rog să investiți în apărare, în fabricile noastre din Ucraina și, desigur, în producția comună de drone și de alte arme, realizată în țările voastre. Așadar, avem cu adevărat nevoie de cel puțin încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor.”

Liderii europeni, apel la aliați să continue sprijinul pentru Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au făcut apel la aliați să continue sprijinul acordat Kievului, în condițiile în care Ucraina se confruntă cu intensificarea atacurilor rusești și cu decizii nefavorabile ale politicii externe americane.

„Acesta nu este momentul să retragem sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat António Costa, aflat alături de președintele ucrainean. „Acesta nu este momentul să relaxăm sancțiunile împotriva Rusiei. Acum este momentul să ne intensificăm sprijinul și să sporim presiunea.”

„Un lucru este absolut clar”, a promis Ursula von der Leyen: „Nu vom ridica nicio sancțiune decât dacă Rusia pune capăt acestui război.”

Declarațiile liderilor UE vin la doar o săptămână după ce Ucraina și aliații săi europeni au fost luați prin surprindere de decizia unilaterală a președintelui american Donald Trump de a ridica sancțiunile asupra exporturilor de petrol rusesc și de a cumpăra motorină de la Kremlin, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin.

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