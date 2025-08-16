cursdeguvernare

sâmbătă

16 august, 2025

Stiri

Consiliul European, declarația oficială după summitul Trump-Putin: ”Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate, Salutăm afirmația președintelui Trump conform căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate”

De Iulian Soare

16 august, 2025

„Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm afirmația președintelui Trump conform căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate” – se arată în declarația oficială pe care liderii europeni au emis-o după discuțiile care au urmat summit-ului Trump-Putin.
Consiliul European a dat publicității o declarație comună semnată de președintele Franței, Macron, prim-ministrul Italiei, Meloni, cancelarul Germaniei, Merz, prim-ministrul Marii Britanii, Starmer, președintele Finlandei, Stubb, prim-ministrul Poloniei, Tusk, președintele Consiliului European, Costa, și președinta Comisiei Europene, von der Leyen, potrivit The Guardian.

Declarația, emisă ca răspuns la întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska, care nu a dus la un acord de pace, spune:

„Liderii au salutat eforturile președintelui Trump de a opri vărsarea de sânge în Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a obține o pace dreaptă și durabilă.


Așa cum a spus președintele Trump, «nu există acord până când nu există un acord». Conform viziunii președintelui Trump, următorul pas trebuie să fie discuții suplimentare, incluzându-l pe președintele Zelenski, pe care acesta îl va întâlni în curând.

Suntem, de asemenea, pregătiți să lucrăm cu președintele Trump și președintele Zelenski în vederea unui summit trilateral, cu sprijin european.”

Declarația a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm afirmația președintelui Trump conform căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu trebuie impuse limitări asupra forțelor armate ucrainene sau asupra cooperării lor cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra drumului Ucrainei către UE și NATO.

Va fi decizia Ucrainei în privința propriului teritoriu. Granițele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.”

În plus, declarația mai arată:


„Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâți să facem mai mult pentru a menține Ucraina puternică, astfel încât să se poată ajunge la încetarea luptelor și la o pace dreaptă și durabilă.

Atât timp cât uciderea în Ucraina continuă, suntem pregătiți să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice extinse pentru a presa economia de război a Rusiei până la obținerea unei păci juste și durabile.

Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită în timp ce lucrăm pentru o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.”

(Citește și: ”Summitul Trump-Putin din Alaska – 3 ore de discuții fără niciun anunț concret – mult mai scurt decât fusese programat: au lipsit discuțiile în format extins și prânzul de lucru. Cei doi lideri, evazivi în timpul conferinței de presă”)

***


