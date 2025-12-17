Consiliul European al marilor decizii: Liderii UE trebuie să găsească soluții pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei și pentru refacerea apărării Europei

Șefii de state și de guverne se reunesc, joi și vineri, la Bruxelles, pentru ultimul summit din acest an, organizat pe fondul negocierilor pentru pace în Ucraina și al răcirii relației cu principalul aliat al Europei în domeniul securității.

Pe lângă finanțarea eforturilor de război ale Ucrainei și consolidarea apărării europene, pe agenda summitului mai figurează cadrul financiar multianual 2028-2034, extinderea UE și situația geoeconomică, cu accent pe modul în care blocul comunitar se poate apăra cel mai bine de presiunile economice și politice externe.

În așteptarea marilor decizii, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat miercuri, într-un discurs susținut în Parlamentul European, că summitul se săptămâna aceasta va fi axat pe „confruntarea cu realitatea momentului”. „Realitatea unei lumi care a devenit periculoasă și tranzacțională. O lume a războaielor.

O lume a prădătorilor. Realitatea acestei lumi înseamnă că noi, europenii, trebuie să ne apărăm. Și trebuie să ne bazăm pe noi înșine”, a spus șefa Comisiei Europene.

Ea și-a continuat discursul cu o reacție la criticile din Strategia de Securitate Națională a SUA, document care apreciază că „declinul economic” Europei „este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a dispariției civilizației”.

„Strategia de securitate națională afirmă pe bună dreptate: Europa a pierdut din ponderea în PIB-ul mondial, de la 25% în 1990 la 14% în prezent. Dar ceea ce nu se menționează este că cifrele pentru Statele Unite urmează aceeași tendință. Statele Unite au pierdut din ponderea în PIB-ul global, de la 22 % în 1990 la 14 % în prezent. Așadar, nu este vorba despre economia de pe o parte a Atlanticului sau de pe cealaltă. Este vorba despre schimbarea economiei mondiale”, a precizat Ursula von der Leyen.

„Dacă luăm în considerare doar China, ponderea acesteia în PIB-ul global a crescut de la 4% în 1990 la 20% în prezent. De aceea, Statele Unite au fost clare de ceva timp cu privire la schimbarea intereselor și priorităților sale strategice pe măsură ce China se ridică. Ceea ce vreau să spun este că această strategie nu este cauza perturbărilor cu care se confruntă Europa în lume. Este un simptom al realității lumii de astăzi”, a insistat ea.

În aceste condiții, liderii UE – în special cei implicați activ în eforturile pentru pace în Ucraina – au înțeles că Europa e pe cont propiu.

„Sarcina noastră la summitul de săptămâna aceasta este să arătăm că ne concentrăm pe propria noastră strategie, pe propriile noastre interese și pe propriile noastre priorități. De aceea, doresc să repet ceea ce am spus în acest loc în timpul discursului meu privind starea Uniunii: acesta este momentul independenței Europei”, a spus Ursula von der Leyen.

Summitul va începe cu discuția despre Ucraina, care are nevoie de 137 mld. euro

Reuniunea de la Bruxelles va începe joi, înainte de prânz, cu o discuție despre Ucraina și ajutorul financiar necesar pentru continuarea războiului, având în vedere că Rusia nu pare să își dorească încetarea ostilităților. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va lua parte la summit și urma să anunțe dacă va veni personal la Bruxelles sau va participa prin videoconferință.

Estimările UE și ale FMI arată că necesarul Ucrainei pentru anii 2026 și 2027 se ridică la aproximativ 137 mld. euro. Europa ar trebui să acopere două treimi din această sumă, adică 90 mld. euro.

„Și nu este vorba doar de cifre, ci și de consolidarea capacității Ucrainei de a asigura o pace reală – una care să fie justă, durabilă, care să protejeze Ucraina și, prin urmare, să protejeze și Europa”, a explicat șefa Comisiei Europene.

„Este vorba și despre creșterea costurilor războiului pentru Rusia. De aceea am propus două opțiuni diferite pentru viitorul Consiliu European, una bazată pe active și una bazată pe împrumuturi ale UE. Va trebui să decidem ce cale vrem să urmăm. Dar un lucru este foarte clar: trebuie să luăm decizia de a finanța Ucraina pentru următorii doi ani în cadrul acestui Consiliu European”, a adăugat ea.

Se anticipează că negocierile asupra acestui împrumut vor continua și vineri, în contextul în care Belgia, unde se află marea parte a activelor rusești înghețate, s-a opus până planului de utilizare a acestora pentru a finanța Ucraina.

De la începutul războiului Rusiei, UE și-a manifestat ferm solidaritatea cu Ucraina. Până în prezent, UE și statele sale membre au acordat 187,3 mld. euro în sprijinul Ucrainei, inclusiv 66 mld. euro în sprijin militar.

Negocieri pentru cadrul financiar multianual și discuții despre extinderea UE

La summitul care începe joi, liderii europeni vor face bilanțul progreselor înregistrate până în prezent în ceea ce privește următorul cadru financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE, de la prezentarea propunerilor Comisiei la 16 iulie 2025. Dezbaterea va avea, de asemenea, ca obiectiv formularea de recomandări pentru următoarea etapă a negocierilor.

De asemenea, șefii de state și de guverne vor discuta despre extinderea UE, ca „investiție geostrategică în pace, securitate, stabilitate și prosperitate”.

De altfel, Consiliul European a fost precedat de un summit UE-Balcanii de Vest, la care au participat, miercuri seară, liderii din Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord și Kosovo.

UE vrea să dezvolte legături mai strânse cu toate cele șase state și să le încurajeze să efectueze noi reforme, care vor duce în final la aderarea lor la UE. Principalul favorit să se alăture blocului comunitar este Muntenegru care, potrivit unei recente analize a Comisiei Europene, a ajuns cel mai departe în procesul de aderare și se anticipează că va încheia negocierile de aderare până la sfârșitul lui 2026, dacă menține actualul ritm al reformelor.

Pe de altă parte, liderii UE vor face un schimb de opinii cu privire la situația geoeconomică și la impactul acesteia asupra competitivității UE.

Având în vedere creșterea concurenței geoeconomice și schimbarea peisajului relațiilor economice bazate pe norme și al parteneriatelor tradiționale, liderii se vor concentra pe modul în care UE se poate apăra cel mai bine de presiunile economice și politice externe , pe accelerarea agendei comerciale și pe autonomia strategică.

