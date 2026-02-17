Consiliul ECOFIN avansează reforma pensiilor suplimentare și actualizează lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale

Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au discutat la Bruxelles reforme privind pensiile suplimentare, coordonarea politicilor economice în zona euro și disciplina bugetară, adoptând totodată decizii cu impact asupra cheltuielilor pentru apărare și a listei jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Consiliul a aprobat recomandări privind politica economică pentru 2026 și orientări pentru bugetul UE pe 2027, precum și modificări ale planului de redresare al Lituaniei în cadrul mecanismului european de redresare.

Miniștrii afacerilor economice și financiare ai Uniunii Europene au purtat, marți, un schimb amplu de opinii și au adoptat o serie de decizii cu impact asupra cadrului economic, bugetar și fiscal comunitar, axându-se în special pe reforme privind sistemele de pensii suplimentare, guvernanța economică și cooperarea fiscală la nivel internațional.

Discuțiile de la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) s-au concentrat în prima parte pe pachetul de propuneri privind pensiile suplimentare, parte esențială a inițiativei Uniunii economiilor și investițiilor.

Pachetul urmărește îmbunătățirea accesului și atractivității pensiilor suplimentare pentru cetățenii UE și mobilizarea economiilor private pe termen lung în economia europeană, contribuind astfel la consolidarea veniturilor la pensionare în contextul îmbătrânirii demografice. Reforma propusă vizează în principal modificări ale Regulamentului privind Produsul Paneuropean de Pensii Personale (PEPP) și ale Directivei privind instituțiile de pensii ocupaționale, în scopul creșterii transparenței și armonizării tratamentului fiscal în statele membre.

Miniștrii au exprimat, în general, sprijin pentru direcția propusă de Comisie, subliniind totodată necesitatea respectării competențelor naționale, în special în domeniile dreptului social și al forței de muncă, și a proporționalității măsurilor pentru actorii de piață mai mici.

În cadrul aceluiași bloc de discuții, oficialii au evidențiat potențialul acestui pachet de reforme de a sprijini investițiile pe termen lung în economia UE și de a contribui la sustenabilitatea sistemelor de pensii într-un context economic marcat de provocări structurale. Membrii Consiliului au convenit ca negocierile tehnice și politice pe marginea textelor să continue în următoarele luni, sub conducerea Președinției cipriote a Consiliului UE, cu accent pe găsirea unui teren comun între diversitatea regimurilor de pensii naționale.

Derogare de la Pactul de stabilitate și creștere pentru Austria

Un alt punct major de pe agenda reuniunii a fost aprobarea de către Consiliu a activării clauzei derogatorii naționale în temeiul Pactului de stabilitate și creștere (PSC) pentru Austria.

Decizia permite Austriei să utilizeze o flexibilitate bugetară suplimentară pe o perioadă de până la patru ani, cu o marjă de 1,5% din PIB, pentru a susține creșterea cheltuielilor de apărare la nivel național fără a afecta sustenabilitatea datoriei publice.

Măsura se înscrie în seria de excepții aprobate în ultimii ani de state membre în contextul creșterii nevoilor de securitate și apărare, fiind așteptată să faciliteze tranziția Austriei spre un nivel mai ridicat al cheltuielilor în acest sector.

Consiliul a actualizat lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale

Consiliul a actualizat, de asemenea, lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, instrument esențial al politicii UE de promovare a bunei guvernanțe fiscale la nivel global. În urma revizuirii bianuale a listelor, două noi jurisdicții — Insulele Turks și Caicos și Viet Nam — au fost adăugate, fiind considerate necooperante în aplicarea standardelor internaționale de transparență fiscală și impozitare echitabilă.

În același timp, trei teritorii — Fiji, Samoa și Trinidad și Tobago — au fost eliminate de pe această listă după ce au adoptat reforme legislative care le pun în conformitate cu criteriile convenite la nivel internațional. Actualizarea listei reflectă angajamentul Uniunii Europene de a susține un cadru global de cooperare fiscală bazat pe standarde internaționale.

ECOFIN a adoptat recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro pentru anul 2026

Pe planul guvernanței economice, ECOFIN a adoptat recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro pentru anul 2026.

Textul recomandării, ce urmează a fi prezentat spre validare Consiliului European în martie, abordează dimensiunea integrării economice și funcționării eficiente a zonei euro, punând accent pe coordonarea politicilor economice naționale și ale zonei euro în contextul provocărilor macroeconomice actuale.

Decizia reprezintă un pas important în cadrul Semestrului European de coordonare a politicilor economice, subliniind necesitatea unui echilibru între stimularea creșterii și menținerea solidității fiscale, potrivit comunicatului oficial transmis de miniștrii de finanțe ai UE.

Orientări politice pentru pregătirea bugetului anual al Uniunii Europene pentru 2027

De asemenea, miniștrii au stabilit orientări politice pentru pregătirea bugetului anual al Uniunii Europene pentru 2027, insistând ca acest buget să fie realist, să răspundă nevoilor actuale și să mențină marje de siguranță în cadrul plafonului financiar multianual 2021-2027.

Orientările adoptate vor servi drept reper pentru Comisia Europeană în elaborarea proiectului de buget pentru anul viitor, în contextul provocărilor economice și sociale cu care se confruntă blocul comunitar.

Consiliul a aprobat și recomandarea privind acordarea descărcării de gestiune Comisiei Europene pentru implementarea bugetului general al UE pe anul 2024, un pas procedural necesar înainte de validarea finală de către Parlamentul European.

Pe lângă acestea, miniștrii au adoptat decizii de punere în aplicare legate de modificările planului de redresare și reziliență al Lituaniei în cadrul Facilității pentru redresare și reziliență, parte componentă a instrumentului financiar NextGenerationEU, proiect menit să susțină statele membre în repararea efectelor economice și sociale ale pandemiei de COVID-19 și în consolidarea rezilienței economiilor naționale. Deciziile aprobate vizează adaptări specifice ale planului lituanian pentru a asigura coerența cu țintele de reformă și investiții asumate în cadrul mecanismului.

