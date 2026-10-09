CCR: Consiliul Concurenţei poate utiliza în investigații informaţii colectate de alte instituţii – în special în cazurile de trucare a licitaţiilor publice

Consiliului Concurenţei poate utiliza informaţii şi documente colectate de alte autorităţi şi instituţii publice pentru identificarea şi investigarea posibilelor practici anticoncurenţiale, în special în cazurile care vizează trucarea licitaţiilor publice, a decis CCR.

Decizia a fost luată în contextul unui litigiu privind sancţiunile aplicate unui număr de 13 companii care șia-r fi distribuit între ele licitaţiile organizate de SNTGN Transgaz SA Mediaş.

„Curtea Constituţională a României (CCR) a declarat constituţională prevederea din Legea concurenţei care permite Consiliului Concurenţei să utilizeze, în condiţiile legii, informaţii şi documente colectate de alte autorităţi şi instituţii publice în desfăşurarea activităţilor specifice acestora”, a transmis joi, Concurența, într-un comunicat de presă.

Sancțiunile aplicate de Concurență în acest caz totalizează 10,3 milioane lei și au fost aplicate în 2018, unui număr de 13 companii. Licitaţiile vizau atribuirea unor contracte de construcţie a conductelor de transport al gazelor naturale şi de execuţie a lucrărilor conexe.

„Prin decizia pronunţată, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate, confirmând compatibilitatea acestei prevederi cu Legea fundamentală”, se precizează în comunicat.

Decizia CCR confirmă constituţionalitatea cadrului legal ce permite valorificarea informaţiilor obţinute de alte autorităţi publice în identificarea şi investigarea posibilelor practici anticoncurenţiale.

Conducerea Consiliului Concurenței precizează că cooperarea interinstituţională reprezintă un instrument important „în depistarea încălcărilor legislaţiei concurenţei, în special în cazurile care vizează trucarea licitaţiilor publice”.

****