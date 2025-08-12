cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

12 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Consiliul Concurenței investighează posibila formare a unui cartel pe piața semințelor și a produselor pentru protecția culturilor

Rss
De Laurențiu Gheorghe

12 august, 2025

Consiliul Concurenței a efectuat noi inspecții inopinate în cadrul investigației privind o posibilă înțelegere pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România.

Companiile inspectate sunt: Agrii Romania SRL, Agro-Est Muntenia SRL, Alcedo SRL, Ameropa Grains SA, Biochem SRL, Chemark ROM SRL, Kwizda Agro Romania SRL, Moldova Farming SRL și Plantagro-Com SRL.

Autoritatea de concurență amintește că are în derulare o investigație ce vizează o posibilă înțelegere de fixare a prețului de vânzare în cadrul politicilor comerciale implementate de către Pioneer Hi-Bred România SRL, DuPont România SRL (actuala Corteva Crop Solutions ROM), Syngenta Agro SRL, Monsanto România SRL și Maisadour Semences România SRL, furnizori de semințe de cultură și produse de protecție a plantelor, cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution SA.


Investigația viza, de asemenea, și o posibilă înțelegere de restricționare a vânzărilor de către Maisadour Semences România cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution.

„În cadrul analizei efectuate în cadrul investigației, autoritatea de concurență a identificat indicii privind implicarea și a altor distribuitori în posibila practică anticoncurențială. Ca urmare, investigația fost extinsă și asupra acestor companii”, a anunțat autoritatea.

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

Legea concurenței interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică concurenţa pe piaţa românească, în special formarea de carteluri care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.

Cititi si: Concurența analizează preluarea Cargus de către Sameday

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

Concurența analizează preluarea Cargus de către Sameday

Concurenţa a autorizat condiţionat preluarea Telekom de către Digi şi Vodafone

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți