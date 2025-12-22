Consiliul Concurenței anchetează barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc

Consiliul Concurenţei a anunţat că a declanşat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piaţa procesării şi comercializării cărnii de porc.

„Consiliul Concurenţei a declanşat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piaţa procesării şi comercializării cărnii de porc”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Autoritatea vizează identificarea eventualelor disfuncţionalităţi ale sectorului care ar putea afecta concurenţa şi implicit consumatorii. Astfel, studiul urmăreşte stabilirea limitărilor administrative, de reglementare şi de acces la finanţare, care frânează dezvoltarea fermelor mici şi foarte mici şi îngreunează intrarea fermierilor sau procesatorilor pe piaţa cărnii de porc.

De asemenea, în cadrul studiului se analizează şi modul în care funcţionează industria, în principal caracteristicile acesteia, procesele şi criteriile privind certificarea cărnii de porc în scopul comercializării, precum şi gradul de integrare al companiilor implicate pe flux.

„Pe fondul creşterii importurilor de carne de porc şi al reducerii exporturilor, ne-am propus să identificăm cauzele acestui deficit şi obstacolele care limitează accesul fermierilor români la marile lanţuri comerciale. Analizăm întregul lanţ – de la fermă, la abator, procesare şi până la retail – pentru a stabili ce măsuri pot stimula diversitatea produselor la raft şi, implicit, preţuri mai accesibile pentru consumatori”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele autorităţii de concurenţă.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei va solicita informaţii de la companii din domeniu şi de la instituţii publice implicate. De asemenea, autoritatea invită producătorii de carne de porc şi produse din carne de porc (în special mici producători/fermieri) şi procesatorii, precum şi orice altă parte interesată să transmită date, informaţii şi/sau documente, pe care le consideră relevante pentru studiu, la adresa sectoriala.cp@consiliulconcurentei.ro.

La finalul analizei, autoritatea va emite recomandări pentru eliminarea problemelor identificate. De asemenea, în situaţia în care descoperă încălcări ale legii, iniţiază procedurile necesare pentru a le sancţiona.

”Reamintim că prioritatea autorităţii de concurenţă este reprezentată de identificarea şi eliminarea oricăror disfuncţionalităţi manifestate în cadrul pieţelor şi remedierea eventualelor deficienţe privind accesul sau relaţiile companiilor active pe piaţă”, precizează Consiliul Concurenţei.

***