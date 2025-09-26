Consiliul Concurenţei analizează preluarea FrieslandCampina Romania de către Bonafarm

Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Bonafarm Zrt. intenţionează să preia FrieslandCampina Romania holding B.V. şi, indirect, FrieslandCampina Romania S.A.

FrieslandCampina România holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfăşoară activităţi comerciale.

FrieslandCampina Romania SA produce şi comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt). Aceasta deţine două fabrici situate în Cluj-Napoca şi Târgu Mureş.

Grupul Bonafarm este o companie integrată vertical care activează în industria agricolă şi alimentară din regiunea Europei Centrale şi de Est. În România, grupul Bonafarm comercializează produse lactate din Ungaria direct şi prin intermediul companiei Sole Mizo România S.R.L.

Bonafarm Group a ajuns la un acord în iulie acest an pentru achiziția a 97,57% din acțiunile FrieslandCampina România S.A., operațiunea incluzând brandul Napolact și două fabrici la Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Bonafarm este o firmă înregistrată în Ungaria, controlată de miliardarul maghiar Sándor Csányi, aceasta fiind una dintre cele mai relevante tranzacții din industria lactatelor din 2025.

Decizia FrieslandCampina vine după o analiză strategică, aliniată cu noua direcție a grupului olandez—concentrarea pe piețele principale, pe valorificarea laptelui membrilor și pe segmente cu plus-valoare. În România, sinergia dintre operațiuni și portofoliul european era limitată, ceea ce a motivat vânzarea către un jucător regional puternic.

Bonafarm vizează extinderea capacității de producție și consolidarea colaborărilor cu partenerii comerciali și furnizorii români. Grupul deja comercializează lactate în România prin Sole Mizo și dorește să investească în dezvoltarea sustenabilă a industriei locale.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

