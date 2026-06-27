”Dosarul ROBOR”: Consiliul Concurenței acuză „o campanie agresivă de comunicare, în cadrul căreia sunt formulate acuzații nefondate și chiar amenințări”

Consiliul Concurenței transmite că nu va dezbate în spațiul public elemente confidențiale din dosarul ce privește sancționarea băncilor pentru o presupusă înțelegere ce vizează stabilirea ROBORULUI. Consiliul Concurenței transmite că nu va dezbate în spațiul public elemente confidențiale din dosarul ce privește sancționarea băncilor pentru o presupusă înțelegere ce vizează stabilirea ROBORULUI. De asemenea, acuză o campanie de comunicare agresivă împotriva sa.

Comunicatul Consiliului:

„După 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, marile companii din România cunosc, fără îndoială, legislația comunitară în domeniul concurenței, așa cum cunosc și procedurile Consiliului Concurenței.

Înlocuirea dezbaterii juridice și a exercitării căilor legale de atac cu o campanie agresivă de comunicare, în cadrul căreia sunt formulate acuzații nefondate și chiar amenințări, reprezintă o abordare neobișnuită și contraproductivă pentru buna funcționare a relațiilor instituționale.

Consiliul Concurenței va explica ori de câte ori este nevoie, astfel încât să se înțeleagă foarte clar, faptul că băncile participante la stabilirea ROBOR au fost sancționate pentru încălcarea gravă a regulilor de concurență europene și naționale prin schimbul de informații confidențiale și strategice, în cadrul procedurii de fixing.

Investigația nu a vizat reglementările din sectorul bancar sau funcționarea generală a pieței monetare, ci comportamentul concret al participanților în cadrul acestui mecanism.

De asemenea, autoritatea de concurență subliniază că investigația a fost declanșată la sfârșitul anului 2022 și a urmat toate etapele procedurale prevăzute de lege:

• efectuarea inspecțiilor inopinate la sediile băncilor, în baza mandatului judecătoresc;

• întocmirea raportului de către echipa de investigație;

• avizarea de către Comisia Europeană, în cadrul mecanismului de cooperare cu forul european;

• trimiterea raportului către bănci;

• primirea și analizarea observațiilor formulate de bănci;

• desfășurarea audierilor, în cadrul cărora băncile și-au prezentat apărările în fața Plenului Consiliului Concurenței;

• deliberarea Plenului, după analizarea probelor și a argumentelor formulate de părți, și adoptarea, în unanimitate, a deciziei de sancționare a instituțiilor bancare;

• informarea băncilor, prin intermediul avocaților, cu privire la decizia Plenului;

• transmiterea comunicatului de presă, respectând obligația de informare publică a deciziilor. Informarea a fost făcută în afara orelor de tranzacționare, tocmai pentru a evita producerea unor efecte nedorite asupra pieței.

În termenul legal de maxim 120 de zile de la adoptarea deciziei, Consiliul Concurenței va transmite băncilor motivarea acesteia. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

De asemenea, amenda trebuie achitată în 30 de zile de la comunicare.

Consiliul Concurenței reamintește că pe parcursul acestor proceduri, două bănci s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a împiedica finalizarea cazului. Instanța a respins aceste solicitări, confirmând că demersurile de blocare a procedurilor autorității nu au avut fundament legal.

De asemenea, Consiliul Concurenței precizează că fiecare caz este evaluat în funcție de perioada vizată, cadrul legal aplicabil în acea perioadă, comportamentul concret analizat și probele existente. Concluziile sunt diferite atunci când faptele, circumstanțele și probele sunt diferite. Aceasta nu reprezintă inconsecvență, ci aplicarea corectă a legii la situații distincte.

Autoritatea de Concurență reiterează faptul că nu va dezbate în spațiul public elemente confidențiale din dosar și nu va alimenta polemicile prin care se încearcă legitimarea sau banalizarea practicii anticoncurențiale ori inducerea confuziei în rândul opiniei publice.

Consiliul Concurenței își va exercita în continuare atribuțiile cu profesionalism, independență și respect pentru lege, indiferent de presiunile publice”.