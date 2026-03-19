Summit UE: criza prețurilor la energie reaprinde disputa privind schema de certificate de emisii – Schema ”Buy European”, un alt subiect fierbinte

Două mari dosare de afaceri europene rămân ca teme divergente pe agenda summitului șefilor de state și de guverne din UE de joi, de la Bruxelles. Acestea vizează schema de certificate de emisii de CO2, așa-numita ETS, respectiv schema de prioritizare a componentelor produse în UE – ”Buy European”.

Pe agenda summitului, care va formaliza deciziile convenite de liderii UE la summitul informal de la Alden Biesen din februarie – se află competitivitatea strategică. Președintele Nicușor Dan a afirmat la summitul informal din februarie că ”măsuri concrete” pentru reducerea prețurilor la energie vor fi prezentate la summitul formal din martie.

Președintele României Nicușor Dan a afirmat că liderii UE au căzut de acord pe faptul că o influență negativă asupra prețului energiei provine din speculațiile financiare din piața de certificate de emisii de carbon – aici existând posibilitatea să se interzică interzicerea speculațiie în piață, adică prezența unor fonduri de investiții.

Buy European Act va direcționa investițiile și banii din licitații publice către campioni autohtoni

Potrivit presei bruxelleze, unele state membre insistă pentru relaxarea regulilor sistemului de comercializare a emisiilor, în timp ce altele refuză orice concesie – schema UE de comercializare a certificatelor de emisii generează venituri ce se duc în special către țările care produc energie verde și fac investiții în energia verde.

În ceea ce privește „Buy European”, cererile Parisului pentru criterii preferențiale și mai stricte generează, de asemenea, controverse, potrivit presei de la Bruxelles. Inițiativa franceză încearcă să dea un răspuns Americii printr-o”Lege europeană de cumpărare” (Buy European Act) care să direcționeze investițiile către campionii autohtoni.

Asta în contextul în care o parte semnificativă din PIB-ul UE este reprezentat de licitațiile publice, care nu dau actualmente prioritate bunurilor UE – mai scumpe decât alternativele necalitative din China.

Președintele Consiliului European, António Costa, trebuie să armonizeze și să reconcilieze diferitele componente ale ETS și criteriile de preferință.

