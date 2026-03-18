Consiliu European, joi: Orientul Mijlociu, Ucraina și competitivitatea UE. Președintele Dan a anunțat prioritățile României

Șefii de state și de guverne din UE se reunesc, joi, la Bruxelles, unde vor discuta despre escaladarea militară din Orientul Mijlociu și efectele conflictului asupra securității energetice a UE. Pe agendă se mai află competitivitatea strategică, viitorul Cadru Financiar Multianual, apărarea și migrația.

Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European din 19-20 martie și la Summitul Euro în format extins, care se va desfășura tot la Bruxelles.

„Pentru România, prioritară este găsirea soluțiilor urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât cetățenii, cât și industria. Este nevoie, totodată, de o strategie pe termen lung care să includă dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică în Europa și utilizarea resurselor indigene de energie curată. România susține accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor și evitarea pozițiilor dominante, pentru a proteja competitivitatea și securitatea economică a UE”, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, șeful statului va sublinia că este esențial ca toți cetățenii europeni aflați în regiune, inclusiv cei români, să fie protejați, iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflației, prețurilor la energie și fluxurilor comerciale să fie limitate.

„Escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu provoacă instabilitate la nivel mondial, iar consecințele sale negative se resimt deja în Europa. Prin urmare, vom discuta despre situația din Iran și din regiune, precum și despre răspunsul nostru la repercusiunile geopolitice și economice ale acesteia, inclusiv în ceea ce privește prețurile energiei și securitatea energetică”, a precizat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în invitația la summit adresată liderilor europeni.

„Împreună, trebuie să identificăm instrumentele pe care trebuie să le mobilizăm pentru a asigura un răspuns prompt, coordonat și eficient, care să ne protejeze cetățenii și întreprinderile, depunând în același timp eforturi pentru dezescaladarea conflictului și stabilitatea în regiune”, a adăugat Costa.

Deblocarea ajutorului financiar pentru Ucraina, discutată la summit

Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina. Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilitățile de deblocare a primei tranșe de plăți din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025.

De asemenea, Președintele Nicușor Dan va insista pentru menținerea presiunii asupra Rusiei, prin intermediul sancțiunilor, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora.

În ceea ce privește securitatea și apărarea, este necesară o mai bună coordonare a investițiilor în industria europeană de apărare, precum și îmbunătățirea mobilității militare. În acest sens, România susține ferm promovarea proiectelor care vizează întărirea securității pe flancul Estic al Europei, în complementaritate cu NATO.

Referitor la viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2028-2034, Președintele României va sublinia importanța unei finanțări adecvate pentru a susține obiectivele naționale și europene, în special în ceea ce privește competitivitatea economică.

