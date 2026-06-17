Consiliul European, joi și vineri – Agenda: competitivitatea, bugetul 2028-2034, apărarea, repornirea negocierilor de pace cu Rusia. Ce vrea România

Liderii UE se reunesc joi și vineri, la Bruxelles, pentru un summit de două zile. Pe fondul unui context geopolitic dificil, șefii de state și de guverne din țările membre vor discuta teme care au impact atât asupra cetățenilor, cât și asupra companiilor, inclusiv competitivitatea, bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028–2034, Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, migrația și drogurile ilicite.

Liderii UE vor discuta și despre implementarea agendei UE privind pregătirea în domeniul apărării. Incursiunile recente ale dronelor în spațiul aerian al UE, inclusiv prăbușirea unei drone rusești încărcată cu explozibil pe un bloc de apartamente din județul Galați, au evidențiat nevoia urgentă de acțiuni continue în acest domeniu, inclusiv prin consolidarea flancului estic al blocului comunitar, arată UE.

Ucraina. Europenii încearcă repornirea discuțiilor de pace cu Rusia – Zelenski i-a propus lui Trump un summit trilateral cu Putin

În ceea ce privește Ucraina, liderii îl vor asculta pe președintele Zelenski cu privire la cele mai recente evoluții din Ucraina.

”Abordarea noastră pe două direcții – sprijinirea Ucrainei și creșterea presiunii asupra Rusiei – funcționează”, a afirmat președintele Consiliului European Antonio Costa.

De notat că liderii G7 au declarat miercuri că rămân uniți în sprijinul Ucrainei, inclusiv al integrității sale teritoriale, și au convenit să intensifice atât sprijinul pentru Kiev cât și sancțiunile împotriva Rusiei.

Declarația a urmat unei întâlniri pe care președintele SUA Donald Trump a descris-o drept „foarte bună” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și ceilalți lideri G7, desfășurată marți, alimentând optimismul că ar putea fi încheiat un acord de pace.

Zelenski i-ar fi propus lui Trump un summit trilateral cu președintele Rusiei Vladimir Putin având în vedere că un procent 90-95% din textul unui acord a fost deja finalizat, rămânând discuțiile privind soarta teritoriilor din Donbas (Ucraina) pe care Rusia le revendică deși nu le-a cucerit efectiv.

În ceea ce privește extinderea UE, liderii vor discuta deschiderea primului cluster de capitole în negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova.

”Aceasta este o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute demonstrate de ambele țări în avansarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Și este un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunitate este de neegalat”, au mai transmis președintele Consiliului Antonio Costa și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

În acest context, președintele Costa arată că există un nou impuls în procesul de extindere, lucru vizibil și la recentul summit UE-Balcanii de Vest de la Tivat.

Competitivitate și provocări economice globale. Liderii reformiști vor ca noua schemă ETS2 să nu impună noi poveri fiscale asupra economiei – România urmărește o interconectare mai bună a rețelelor electrice, ca energia ieftină din Vest să circule mai lesne în Est

Competitivitatea va fi unul din subiectele centrale ale summitului de joi și vineri, având în vedere demersurile UE de reducere a prețurilor la energie și lentoarea cu care UE reacționează la solicitările mediului privat european de reducere a birocrației și de debirocratizare.

„Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât și economia. Este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor și asupra prețurilor la energie. România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale și energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a țării și a Europei. De asemenea, este nevoie de investiții mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre”, a transmis în urmă cu două săptămâni președintele României Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Ținta comună a Consiliului este o piață unică mai bine integrată, relansarea industriilor europene și asigurarea autonomiei strategice a UE, a mai transmis președintele Dan.

În acest context, liderii UE vor analiza progresele înregistrate în cadrul agendei „O Europă, o piață”, care stabilește măsuri concrete și calendare pentru inițiative legislative și de politică publică în cinci domenii-cheie:

simplificarea regulilor și reducerea poverilor administrative;

aprofundarea și consolidarea pieței unice;

promovarea unei agende comerciale ambițioase;

reducerea costurilor energiei, în paralel cu avansarea decarbonizării;

accelerarea transformării digitale și a inteligenței artificiale.

Conform UE, șefii de state și de guverne vor discuta, de asemenea, dezechilibrele macroeconomice globale și impactul acestora asupra competitivității și prosperității Europei. Discuția va urmări construirea unei înțelegeri comune a provocărilor existente și orientarea activității viitoare a Comisiei.

Bugertul multianual 2028–2034

Liderii UE vor continua discuțiile privind următorul cadru financiar multianual, pornind de la Consiliul European informal desfășurat în Cipru în perioada 23–24 aprilie 2026. Pe baza cadrului de negociere prezentat de președinția cipriotă la 11 iunie 2026, aceștia vor discuta elementele-cheie ale bugetului pe termen lung, inclusiv progresele privind noile resurse proprii. Obiectivul este crearea condițiilor pentru ajungerea la un acord până la finalul anului.

Orientul Mijlociu

Liderii UE vor discuta cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, după memorandumul de înțelegere convenit de SUA și Iran, inclusiv:

conflictul din Iran și impactul acestuia asupra prețurilor energiei;

situația din Gaza și Cisiordania;

evoluțiile din Liban, inclusiv sprijinul continuu al UE pentru armistițiu și pentru statul libanez și poporul său.

Apărare și securitate europeană, migrație, droguri ilicite

Liderii UE vor discuta și despre implementarea agendei UE privind pregătirea în domeniul apărării. Incursiunile recente ale dronelor în spațiul aerian al UE, inclusiv prăbușirea unei drone rusești încărcată cu explozibil pe un bloc de apartamente din județul Galați, au evidențiat nevoia urgentă de acțiuni continue în acest domeniu, inclusiv prin consolidarea flancului estic al blocului comunitar, arată UE.

Totodată, șefii de state și de guverne vor analiza progresele înregistrate în implementarea concluziilor anterioare ale Consiliului European privind migrația, pentru a se asigura că activitatea continuă într-un ritm rapid în toate domeniile prioritare.

Liderii UE vor analiza și eforturile de combatere a drogurilor ilicite, o provocare care are un impact direct asupra vieții cetățenilor și asupra societăților europene. În acest context, ei vor discuta implementarea strategiei UE privind drogurile.

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