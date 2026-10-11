Consiliu European cu agendă încărcată: competitivitate, prețuri la energie, bugetul UE și sprijin pentru Ucraina înaintea iernii. Zelenski le va vorbi joi liderilor europeni

Săptămâna aceasta, pe 15-16 octombrie, liderii celor 27 de state UE se reunesc la Bruxelles pentru unul dintre cele mai importante și mai încărcate Consilii Europene din acest an, cu o agendă care combină dosarele economice și de securitate: competitivitatea și prețurile ridicate la energie, viitorul buget multianual al Uniunii – ale cărui negocieri intră într-o fază decisivă –, sprijinul pentru Ucraina înaintea iernii, răspunsul la atacurile hibride ale Rusiei, migrația și pregătirea pentru viitoarea extindere a UE.

Președintele României a transmis marțea trecută că va susține un buget european ambițios cu menținerea politicii de coeziune și avansarea aderării Republicii Moldova și Ucrainei.

Măsurile pentru refacerea competitivității UE și viitorul buget al UE, în atenția liderilor

Președintele Consiliului European, Antonia Costa, a transmis oficial invitația către șefii de state și de guverne ai statelor membre pentru reuniunea de joi și vineri de la Bruxelles, care se va concentra în mare măsură asupra economiei și asupra găsirii unor răspunsuri la provocările legate de competitivitatea și accesibilitatea prețurilor în Europa.

Potrivit acestuia, statele membre trebuie să ofere Comisiei Europene orientări privind măsuri specifice și temporare pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie asupra cetățenilor și întreprinderilor europene.

Liderii celor 27 de state UE vor analiza, împreună cu președinta Parlamentului European, punerea în aplicare a strategiei generale din 2026-2027 privind refacerea competitivității UE – agenda „O Europă, o piață”, convenită în debutul anului. În același timp, sunt așteptări ca această reuniune din octombrie a liderilor statelor membre să avanseze negocierile privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene.

„În octombrie, negocierile privind Cadrul Financiar Multianual (viitorul buget al UE 2028-2034 – n.r.) vor intra într-o fază decisivă. Următoarea noastră reuniune trebuie, prin urmare, să ne apropie de consolidarea elementelor-cheie necesare pentru a ajunge la un acord final până la sfârșitul anului. Mă bazez pe leadership-ul și spiritul vostru de colaborare”, a transmis Costa în scrisoare.

De notat că președinția Uniunii Europene, asigurată semestrul acesta de Irlanda, a propus sâmbătă reducerea cu 8% a bugetului multianual al UE pe perioada 2028-2034. Documentul revizuit de negociere e menit să stea la baza discuțiilor liderilor, în contextul în care un grup de 17 state vor un buget mai mare, iar un grup de state, așa-numite frugale, urmăresc diminuarea acestuia cu câteva sute de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, de 2.000 de miliarde de euro.

Documentul președinției irlandeze include o defalcare detaliată a bugetului propus, cu cifre actualizate. Liderii vor purta discuții cu privire la conținutul acestuia în cadrul summitului de două zile care va avea loc la Bruxelles, începând cu 15 octombrie.

Președintele Ucrainei va participa la summit și le va vorbi joi liderilor UE

De asemenea, statele membre îl vor asculta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la nevoile operaționale ale țării înaintea iernii care se apropie. Zelenski e programat să le vorbească liderilor UE joi, 15 octombrie.

Reuniunea va aborda și comportamentul din ce în ce mai iresponsabil al Rusiei, inclusiv campania sa de atacuri hibride în întreaga Europă.

Printre discuțiile strategice pe agenda liderilor se numără migrația și comunicarea Comisiei Europene privind „Pregătirea pentru o Uniune mai largă”, noua strategie pentru extinderea UE.

Nicușor Dan: România va susține un buget european ambițios, politica de coeziune și extinderea UE către Republica Moldova și Ucraina

Președintele României Nicușor Dan a discutat marți cu Antonio Costa despre agenda summitului, subliniind că România va susține un buget european ambițios, politica de coeziune și extinderea UE către Republica Moldova și Ucraina.

„În pregătirea viitorului EUCO am avut (marți) o convorbire telefonicǎ cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Agenda Consiliului este foarte încărcată pentru că avem multe dosare importante de discutat de la creșterea competitivității economice și prețurile la energie, la viitorul buget al Uniunii. România își dorește un buget ambițios chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate și apărare. În același timp, politicile de coeziune rǎmân prioritare pentru noi. Am discutat și despre extinderea Uniunii Europene. Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii și asta ar îmbunătăți semnificativ securitatea României, a regiunii și a Mării Negre. Un alt subiect abordat a vizat multiplele provocări de securitate de la războiul nejustificat al Federației Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf. Am încredere că alături de ceilalți șefi de stat vom reuși să progresăm pe toate aceste teme importante”, a transmis președintele Nicușor Dan.

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