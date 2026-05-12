UE – Consens al statelor membre privind setul de reguli pentru combaterea și prevenirea deficitului de medicamente esenţiale

Negociatorii UE au convenit marți asupra unor reguli care să faciliteze sprijinirea producției de medicamente critice din fonduri publice și să reducă dependența de importuri a blocului comunitar, relatează Reuters.

Reprezentanții Parlamentului European și ai statelor membre ale UE au declarat că măsurile au scopul de a consolida lanțurile de aprovizionare farmaceutice ale blocului comunitar și de a reduce dependența de furnizorii externi.

Există mai multe motive pentru penuria de medicamente din UE în ultimii ani, inclusiv penuria de ingrediente farmaceutice active și concentrarea producției într-un număr mic de țări, conform Comisiei.

Miniștrii sănătății din UE declarau anul trecut că aproximativ 80% până la 90% din medicamentele utilizate în Europa provin din Asia, în special din China.

„Prin acordul de astăzi, luăm măsuri practice pentru a ne reduce vulnerabilitățile, a diversifica lanțurile de aprovizionare și a consolida capacitatea Europei de a produce medicamente critice și ingredientele acestora mai aproape de casă”, a declarat ministrul cipriot al Sănătății, Neophytos Charalambides, a cărui țară deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

Legea privind medicamentele esențiale, principalele prevederi

În ultimii ani, cetățenii din UE nu au putut uneori să obțină anumite medicamente de la farmacii, inclusiv analgezice, antibiotice și medicamente de febră pentru copii.

Noul regulament, cunoscut sub numele de Legea privind medicamentele esențiale (CMA), necesită în continuare aprobarea formală din partea Parlamentului European și a statelor membre ale UE, înainte de a putea intra în vigoare. Aprobarea aceasta este de obicei o formalitate odată ce negociatorii au ajuns la un compromis.

Comisia Europeană definește medicamentele critice ca fiind medicamente pentru care există puține alternative sau chiar deloc și a căror penurie ar putea dăuna grav pacienților. Categoria include antibiotice, tratamente pentru cancer și medicamente cardiovasculare.

O parte a noilor reguli se referă la achizițiile publice, în temeiul cărora medicamentele produse în UE ar fi, în general, favorizate în cadrul licitațiilor publice pentru medicamente esențiale care depind în mare măsură de o țară furnizoare sau de un număr mic de astfel de state.

Acordul provizoriu prevede, de asemenea, aprobări mai rapide și acces mai ușor la finanțare pentru așa-numitele proiecte strategice.

În plus, mai multe țări ale UE vor putea achiziționa în comun medicamente importante, inclusiv tratamente pentru boli rare în cazul cărora piața este considerată insuficientă.

