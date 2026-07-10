Firmele grecești au câștigat cel puțin 3,8 mld. $ din transportul petrolului rusesc în ultimii trei ani, în ciuda sancțiunilor G7

Companiile maritime grecești au obținut venituri de cel puțin 3,8 miliarde de dolari din transportul petrolului rusesc în ultimii trei ani, în timp ce statele G7 încercau să limiteze veniturile petroliere ale Kremlinului, scrie Financial Times (FT).

Compania care a câștigat cel mai mult din acest comerț — permis în anumite limite de regimul occidental de sancțiuni — a fost Dynacom Tankers, fondată de miliardarul grec din transporturi maritime George Prokopiou. Dynacom a obținut venituri de cel puțin 915 milioane de dolari din transportul țițeiului rusesc, reprezentând aproape un sfert din totalul înregistrat de armatorii greci din iulie 2023, potrivit calculelor Financial Times.

Olympic Shipping and Management, parte a Onassis Group, a obținut cel puțin 404 milioane de dolari din acest comerț — a doua cea mai mare sumă dintre companiile grecești —, în timp ce Stealth Maritime și Polembros Shipping, două companii de transport cu petroliere cu sediul la Atena, au câștigat fiecare peste 200 de milioane de dolari.

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Rolul armatorilor greci în transportul petrolului rusesc a devenit o sursă de tensiune între Atena și Kiev. Mai multe companii grecești de petroliere, inclusiv Dynacom, au fost incluse în 2023 de autoritatea ucraineană pentru sancțiuni pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului”, dar au fost ulterior eliminate în urma presiunilor exercitate de guvernul grec.

Comerțul cu petrol este permis atât timp cât respectă regulile plafonului de preț impus de G7. Presiunile pentru înăsprirea sancțiunilor au crescut însă în ultimele luni, pe fondul încercărilor SUA și UE de a slăbi poziția Moscovei înaintea unui posibil acord de pace cu Ucraina.

Guvernele urmăresc noi restricții asupra veniturilor energetice ale Moscovei, care ar putea opri comerțul desfășurat de companiile grecești. Acestea au fost încurajate de faptul că prețurile petrolului au scăzut, în linii mari, în ultimii trei ani și nu au crescut atât de mult pe cât se temea inițial în timpul conflictului cu Iranul.

Moscova se confruntă, de asemenea, cu dificultăți în aprovizionarea internă cu combustibil, în condițiile în care Ucraina atacă sistemul rus de rafinare cu drone cu rază lungă de acțiune.

Nouă dovadă a îndelungatei conlucrări ruso-grecești: companiile grecești au transportat cel puțin 389 de mil. barili de petrol rusesc în ultimii 3 ani

Analiza FT a utilizat estimările costurilor de transport pentru principalele rute rusești colectate de Argus Media, o agenție de evaluare a prețurilor, începând din iunie 2023. Publicația a combinat apoi datele privind administrarea navelor furnizate de Organizația Maritimă Internațională cu informații despre deplasarea petrolierelor de la Kpler, o companie de date și analiză.

Calculele FT acoperă doar principalele rute pentru care Argus dispune de date privind prețurile. Astfel, estimarea se referă doar la 389 de milioane de barili transportați de companii grecești. Alte 153 de milioane de barili, pentru care Argus nu avea estimări, au fost excluse din calcule.

Dintre primele 20 de companii care au câștigat cel mai mult din transporturile rusești începând din iunie 2023, opt sunt grecești. Celelalte sunt, cu excepția administratorului de nave Prominent, cu sediul în Hong Kong, companii maritime rusești susținute de stat, precum Sovcomflot și Rosnefteflot, ori subsidiare sau firme-paravan asociate acestora.

Armatorii greci sunt cunoscuți drept unii dintre cei mai dispuși să își asume riscuri din industrie. Dynacom s-a numărat printre cele mai active companii de transport maritim din Strâmtoarea Ormuz de la izbucnirea conflictului din Golf, la 28 februarie.

15% din exporturile rusești de țiței din luna mai au fost efectuate de companii grecești

Aproape 15% din exporturile rusești de țiței au fost transportate de companii grecești în luna mai, potrivit unei analize bazate pe datele companiilor de informații maritime și energetice Windward și Vortexa.

„Există bani de câștigat acolo și nimeni altcineva nu va intra să îi câștige”, a declarat analista de informații maritime Michelle Wiese Bockmann, referindu-se la navele grecești care transportă încărcături rusești.

Comercianții plătesc cu aproximativ 30–40% mai mult pentru petrolierele care transportă țiței rusesc decât pentru cele care transportă petrol din state care nu sunt vizate de măsurile occidentale, potrivit brokerilor navali familiarizați cu acest comerț.

Plafonul G7 pentru prețul petrolului rusesc a fost introdus în decembrie 2022, cu scopul de a limita veniturile Moscovei, menținând în același timp fluxurile de petrol pentru a nu afecta economia globală.

De atunci, operatorilor occidentali li s-a permis să ofere servicii de transport sau alte servicii pentru petrolul rusesc, dar numai dacă prețul este egal sau inferior plafonului G7. În prezent, plafonul este de 44,10 dolari pe baril. Aplicarea sa a fost însă, în cel mai bun caz, inegală, potrivit unor foști oficiali responsabili de sancțiuni și unor avocați.

Armatorii trebuie să demonstreze că marfa transportată este vândută sub plafon, prezentând un formular tipărit de atestare.

Dar, în general, grupurile de transport nu sunt parte la stabilirea prețului încărcăturilor pe care le transportă, a adăugat el.

„În teorie, sistemul funcționează”, a spus Stefanos Roulakis, avocat al unor companii maritime grecești. „În practică, însă, am văzut că autoritățile se așteaptă ca armatorii să evalueze dacă prețul estimat este sub plafon și dacă în lanțul de aprovizionare este implicată o entitate sancționată.”

Unele companii s-au retras din acest comerț

În reuniuni cu ușile închise, guvernele Greciei și Ciprului s-au opus constant plafonului de preț, au declarat diplomați europeni.

Unele companii grecești de petroliere s-au retras totuși din acest comerț. TMS Tankers și Thenamaris și-au redus în mare parte transporturile de petrol rusesc la sfârșitul lui 2023, după ce SUA au anunțat sancțiuni împotriva unor operatori maritimi din Turcia și Emiratele Arabe Unite, acuzați că transportau încărcături rusești peste plafonul de preț.

Thenamaris a obținut venituri de cel puțin 30 de milioane de dolari din transporturi rusești, în timp ce TMS Tankers a câștigat cel puțin 150 de milioane de dolari între iulie 2023 și momentul în care și-a oprit activitatea mai târziu în acel an, potrivit calculelor FT.

Mai multe companii maritime grecești s-au retras, de asemenea, din comerțul cu Rusia după sancțiunile impuse de SUA asupra Rosneft și Lukoil în octombrie 2025, au declarat avocați și analiști.

Dynacom a transmis că toate escalele sale în porturile rusești au fost efectuate „în deplină conformitate cu toate cadrele juridice și regimurile de sancțiuni aplicabile și în vigoare” și că mecanismul plafonului de preț a redus atât veniturile Rusiei, cât și „presiunea asupra costurilor globale ale energiei”.

„Facturile la electricitate, costurile carburanților și alte presiuni inflaționiste au fost atenuate datorită contribuției transportului maritim grec”, a adăugat compania.

Olympic Shipping a declarat că respectă „sancțiunile UE, Regatului Unit și SUA, dar politica noastră este să nu comentăm tranzacțiile individuale”.

Stealth a transmis că toate încărcăturile transportate au respectat regimurile de sancțiuni relevante și au fost verificate de avocați din SUA și Regatul Unit.

Unul dintre petrolierele sale, care transporta amoniac rusesc, a fost vizat anul trecut într-un presupus atac ucrainean, ceea ce a determinat compania să își exprime îngrijorarea privind siguranța marinarilor.

„Petrolul rusesc continuă să genereze miliarde pentru Kremlin deoarece guvernele nu au reușit să închidă breșele evidente din sistem”, a declarat Svitlana Romanko, directoarea grupului ucrainean de campanie Razom We Stand, care militează pentru încetarea comerțului cu petrol și gaze rusești.

„Guvernul grec a ales în mod repetat interesele industriei sale maritime în detrimentul unor sancțiuni mai dure și al păcii”, a conchis ea.

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