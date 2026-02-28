Congresul USR – partidul a lansat proiectul strategic „România 2036” – reformarea statului și un nou contract social

USR a lansat, vineri la Congresul Național 2026 „Viitorul, împreună”, proiectul strategic „România 2036”, un amplu proces de planificare pe termen lung, ce propune inclusiv o reorganizare teritorială, cu doar 1.000 de comune la finalul procesului.

”Reforma adevărată, fără de care nu se va schimba nimic fundamental, este o reorganizare administrativ-teritorială. În loc de 3.000 de primării care livrează puţin, haideţi să facem 1.000 de primării care livrează multe”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR.

Principalele declarații despre reforma statului și noul contract social propuse

”Realitatea de astăzi este complet diferită, chiar şi faţă de anul 2016, când s-a fondat USR-ul. Principiile şi valorile noastre au rămas la fel, dar aşa cum lumea se confruntă cu probleme reale, trebuie şi noi să avem curajul să venim cu noi soluţii. În România suntem buni la stingerea incendiilor, dar nu am învăţat încă să nu le lăsăm să izbucnească. De aceea am lansat proiectul România 2036, al cărui moto este cel al Congresului nostru: Viitorul acum. Este o iniţiativă strategică care schimbă întrebarea din ce promitem pentru alegerile viitoare în unde vrem să fie România peste 10 ani şi ce trebuie să decidem astăzi ca să ajungem acolo Campania România 2036, pe care o lansăm astăzi nu este un program electoral, nu este o listă de soluţii, este un proces real de planificare pe termen lung, construit împreună cu voi, cu membrii USR, cu simpatizanţii USR, cu societatea civilă, cu experţi şi cetăţenii”.

”Dacă vreţi să-i protejaţi pe români, dacă vreţi să-i protejaţi de preţuri mari, stimaţi parteneri de coaliţie, terminaţi să mai faceţi propuneri pentru care nu există bani. Terminaţi să continuaţi cu tot aceleaşi idei inflaţioniste care ne-au adus aici. Dacă vrem să oprim scumpirile, trebuie să oprim risipa, trebuie să oprim promisiunile nesustenabile, trebuie să rupem contractul social falimentar al acelor 35 de ani şi să scriem unul nou. Noul contract social pe care cred eu trebuie să-l propună USR nu se pierde în dezbatere ideologică a trecutului stat mic vs. stat mare. Viziunea noastră dragi prieteni, nu e a unui stat slab care te abandonează, nici a unui stat corupt care te exploatează. Viziunea noastră este a unui stat puternic care eliberează”.

Consolidarea fiscală a fost necesară, nu doar pentru a depăşi criza bogetară actuală ci şi pentru dreptate intergeneraţională. ”Nu avem dreptul să transferăm povara datoriilor pe umerii copiilor noştri. Dar nu-i suficientă această politică de tăiere. Pe departe nu. Trebuie să schimbăm fundamental felul în care statul funcţionează. Luaţi de exemplu reforma administraţiei locale şi centrale, care a trecut săptămâna asta, unde Guvernul a tuns acum nişte cheltuieli de personal şi bine a făcut. Dar reforma adevărată, fără de care nu se va schimba nimic fundamental, este o reorganizare administrativ-teritorială. În loc de 3.000 de primării care livrează puţin, haideţi să facem 1.000 de primării care livrează multe. Invităm celelalte partide să formăm o comisie parlamentară pentru a găsi o formulă transpartinică şi consensuală pentru o reformă administrativ-teritorială istorică care să împingă o descentralizare reală”.

”Plecările din 2024 au depăşit chiar şi exodul de după aderarea la UE. Şi îi recupărăm doar dacă România devine un loc în care merită să trăieşti, doar că asta ia timp, doar că economia nu poate aştepta şi în acelaşi timp toate sistemele, educaţia, sănătatea sunt sub o imensă presiune. Satul românesc va muri dacă nu găsim rapid un nou model de dezvoltare regională. Automatizarea, inteligenţa artificială vor transforma piaţa muncii mult mai rapid decât oricine aici îşi poate imagina. Mult mai rapid. Nu vorbim de 10 ani. Vorbim de un an, doi ani. Şi sistemul nostru educaţional este deloc pregătit pentru asta. Şi contextul de securitate regională, nu trebuie să o repet, nu ne mai permite luxul de a fi spectatori, România acum trebuie să se decidă dacă vrem să fim sub apă sau pe val. Eu cred că trebuie să fim pe val”.

”Să luăm deciziile corecte chiar şi când sunt inconfortabile, chiar şi când rezultatele se văd abia peste un deceniu. (…) Dragi colegi, ţinem acest congres în vremuri extrem de agitate şi ştiu că această agitaţie se simte şi în comunităţile voastre, în filialele voastre. Şi ştiu că sunt şi unii care au venit astăzi aici cu o oarecare strângere de inimă, dacă chiar e momentul să dezbatem tehnicalităţi interne, modificări de statut, aşa cum o vom face mâine. Dar eu sunt ferm convins, am toată convingerea că misiunea noastră este mai importantă astăzi ca oricând. Mai ales pentru că doare atâta, mai ales pentru că e atât de dificil, mult mai dificil decât oricine dintre noi ar fi vrut să-şi imagineze. Nu a fost niciodată o nevoie atât de mare pentru Uniunea Salvaţi România”, a mai arătat Fritz.

Critici adresate partenerilor de coaliție, acuzați că nu vor reforma statului

”După eşecurile electorale ale partenerilor noştri de coaliţie de anul trecut, toată lumea, cel puţin la Bucureşti, a spus: gata, am auzit vocea cetăţenilor, am învăţat, ne vom schimba. Dacă ne uităm la unele propuneri pe masa coaliţiei, mai ales acum, când construim bugetul de stat, mă întreb cât de mult chiar au învăţat. Să fie clar: inflaţia record pe care am simţit-o cu toţii în ultimii ani nu a căzut din cer. Faptul că un coş de cumpărături costă în România aproape cât în Austria, deşi salariul mediu al românilor e de trei ori mai mic decât cel austriac, nu e o calamitate naturală. Este rezultatul a 35 de ani de politici deliberate. Culmea a fost Guvernul Ciolacu-Ciucă, care a cheltuit bani pe care nu îi avem şi aşa a dus deficitul la un record de 10% şi a lăsat oamenii de rând cu nota de plată. PSD a guvernat România mai mult decât orice alt partid şi a livrat cel mai mic standard de viaţă din Uniunea Europeană. Asta este adevărul pe care nu vor să-l audă”.

”Deci dacă vreţi să-i protejaţi pe români, dacă vreţi să-i protejaţi de preţuri mari, stimaţi parteneri de coaliţie, terminaţi să mai faceţi propuneri pentru care nu există bani. Terminaţi să continuaţi cu tot aceleaşi idei inflaţioniste care ne-au adus aici. Dacă vrem să oprim scumpirile, trebuie să oprim risipa, trebuie să oprim promisiunile nesustenabile, trebuie să rupem contractul social falimentar al acelor 35 de ani şi să scriem unul nou. Noul contract social pe care cred eu trebuie să-l propună USR nu se pierde în dezbatere ideologică a trecutului stat mic vs. stat mare. Viziunea noastră dragi prieteni, nu e a unui stat slab care te abandonează, nici a unui stat corupt care te exploatează. Viziunea noastră este a unui stat puternic care eliberează”, a transmis liderul USR.

”PSD, parţial şi PNL, nu vor să reformeze statul român, pentru că ei sunt însuşi statul român nereformat. Ei sunt statul. Ei ştiu că orice reformă structurală reală îi distruge reţeaua de extracţie construită în 30 de ani, plimbatul hârtiilor. De ce e aşa de greu să debirocratizăm? Pentru că plimbatul hârtiilor a devenit un scop în sine şi scopul este să justifice activitatea care umflă structurile de stat. De ce, atunci – poate mă întrebaţi -, rămânem la guvernare în aceste condiţii. M-am plâns de parteneri de coaliţie. Răspunsul sincer, dragi colegi, este pentru că, dacă USR pleacă, democraţia pierde centura ei de siguranţă. Pentru că reformele pe care le facem, chiar dacă nu sunt reforme complete, reformele pe care le începem, reformele pe care le învingem, sunt mai bune decât nicio reformă. Pentru că fiecare instituţie pe care începem să o curăţăm, fiecare lege pe care o trecem contează”, a argumentat el.

