cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

13 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Congresul PSD, pe 7 noiembrie (surse) – Sorin Grindeanu, singurul candidat pentru șefia partidului, deocamdată

Rss
De Vladimir Ionescu

13 octombrie, 2025

PSD își va alege noua conducere în cadrul congresului ce va fi organizat pe 7 noiembrie, a decis, luni, Consiliul Politic Național al formațiunii, conform unor surse Agerpres.

Reamintim că Marcel Ciolacu a demisionat pe 20 mai de la conducerea partidului.

Singurul candidat anunțat, deocamdată, este interimarul Sorin Grindeanu, după ce Titus Corlățean a comunicat luni dimineață că se retrage din cursă.


Procedura din PSD prevede ca fiecare candidat la șefia partidului trebuie să prezinte o listă cu numele propuse pentru funcțiile de secretar general, prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

Pe lista lui Grindeanu s-ar afla:

  • pentru poziția de secretar general – Claudiu Manda
  • Victor Negrescu, pentru funcția de prim-vicepreședinte.

Pentru cele patru locuri de prim-vicepreşedinte sunt în competiţie mai mulţi candidaţi mai concurează ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și Marius Oprescu, preşedintele CJ Olt, susținut de Paul Stănescu, potrivit surselor News.ro.

Senatorul Titus Corlățean, retras din cursă: Proiectul de înnoire profundă a PSD nu este fezabil

”Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a scris luni, pe Facebook, Titus Corlățean.

”Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a mai transmis Corlăţean.


În mesajul video atașat, el spune că alternatva pe care a încercat să o ofere – o echipă de oameni pregătiţi, educaţi, care vorbesc limbi străine, cu crediblitate -, nu este fezabilă.

PSD seamănă tot mai puţin cu un partid politic şi este o entitate cu conţinut economic, cu lideri care preferă să îşi negocieze propriile interese, influenţe, proiecte şi bani, mai spune Corlățean.

(Citește și: Marcel Ciolacu a demisionat de la conducerea PSD; Sorin Grindeanu, președintele interimar)

****

 

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Marcel Ciolacu a demisionat de la conducerea PSD; Sorin Grindeanu, președintele interimar

Sondaj INSCOP / Stabilizare a intenției de vot: AUR, la 40%, PSD – la peste 17%, PNL – la sub 15%

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți