Congresul PSD, pe 7 noiembrie (surse) – Sorin Grindeanu, singurul candidat pentru șefia partidului, deocamdată

PSD își va alege noua conducere în cadrul congresului ce va fi organizat pe 7 noiembrie, a decis, luni, Consiliul Politic Național al formațiunii, conform unor surse Agerpres.

Reamintim că Marcel Ciolacu a demisionat pe 20 mai de la conducerea partidului.

Singurul candidat anunțat, deocamdată, este interimarul Sorin Grindeanu, după ce Titus Corlățean a comunicat luni dimineață că se retrage din cursă.

Procedura din PSD prevede ca fiecare candidat la șefia partidului trebuie să prezinte o listă cu numele propuse pentru funcțiile de secretar general, prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

Pe lista lui Grindeanu s-ar afla:

pentru poziția de secretar general – Claudiu Manda

Victor Negrescu, pentru funcția de prim-vicepreședinte.

Pentru cele patru locuri de prim-vicepreşedinte sunt în competiţie mai mulţi candidaţi mai concurează ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și Marius Oprescu, preşedintele CJ Olt, susținut de Paul Stănescu, potrivit surselor News.ro.

Senatorul Titus Corlățean, retras din cursă: Proiectul de înnoire profundă a PSD nu este fezabil

”Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a scris luni, pe Facebook, Titus Corlățean.

”Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a mai transmis Corlăţean.

În mesajul video atașat, el spune că alternatva pe care a încercat să o ofere – o echipă de oameni pregătiţi, educaţi, care vorbesc limbi străine, cu crediblitate -, nu este fezabilă.

PSD seamănă tot mai puţin cu un partid politic şi este o entitate cu conţinut economic, cu lideri care preferă să îşi negocieze propriile interese, influenţe, proiecte şi bani, mai spune Corlățean.

