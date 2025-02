Congresul PSD l-a validat pe Crin Antonescu pentru candidatura la alegerile prezidențiale

Crin Antonescu a fost validat, duminică, cu 5.484 de voturi pentru, 18 împotrivă și 14 abțineri, candidatul la alegerile prezidențiale din partea PSD. Confirmarea statutului de candidat al PSD întregește susținerea oficială a lui Antonescu, care este susținut și de PNL, UDMR și grupul parlamentar al minorităților.

„Ăsta poate fi începutul unei frumoase prietenii. În cazul nostru e puţin altfel, povestea e ceva mai interesantă, ceva mai spectaculoasă şi tot ce îmi doresc, nu doar pentru noi, ci pentru ţara noastră, e ca această lungă şi complicată poveste să aibă happy end. Happy end înseamnă o România stabilă, cu un raport, în fine, normal, după 20 de ani, între preşedinte, Parlament, partide politice, deci cetăţeni”, a declarat Antonescu după vot.

PSD s-a reunit, duminică, într-un Congres extraordinar, în format hibrid, cu prezenţă fizică şi online, pentru a valida susţinerea candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale, acesta fiind candidatul comun al coaliţiei de guvernare PSD-PNL-UDMR-minorităţi.

Crin Antonescu a participat la Congres, după ce a fost prezent şi la şedinţa liberalilor în care s-a dat vot pentru candidatura sa. UDMR a aprobat și ea, pe 29 ianuarie, într-o ședință online a Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU), susținerea candidaturii lui Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției, la alegerile prezidențiale din primăvara acestui an.

Crin Antonescu: Să nu alegem discursul falsei icoane făcătoare de false minuni

În discursul său de la finalul Congresului PSD, Antonescu a spus că cel mai important lucru este „să ținem dreaptă politica externă a României”, respectiv să rămânem parte a Occidentului și să păstrăm alianțele cu UE, SUA și NATO.

„Nu dezvolt acum aberațiile despre neutralitate. Nu există neutralitate pentru România sau există fără niciun fel de garanții. Știm că de 20 de ani PSD nu a promovat un membru al PSD prin alegeri președinte. Nu se va întâmpla nici acum, dar ce se va întâmpla e că veți avea un președinte, un președinte care nu ostilizează restul alegătorilor împotriva celui mai votat partid din România. Președintele va fi un partener al PSD, veți avea un președinte care va știi să respecte un partid ca și pe celelalte, dar un partid care e deja un partid istoric. Nu trebuie decât să facem ceea ce știm că putem face și ceea ce credem că e normal, ne trebuie doar credință, putere, curaj, mă rog lui Dumnezeu să vi le dea, să mi le dea și să binecuvânteze România”, a spus Crin Antonescu în încheierea discursului de la congres.

Candidatul comun al Coaliției de guvernare a mai spus în discursul său de duminică că „trăim într-un vârf al unei nemulțumiri și chiar isterii generale a ceea ce se numește sistem, împotriva partidelor, că știu sau că nu știu oamenii, împotriva democrației și libertății”.

„Partidele care în acești 30-35 ani au asumat povara guvernării par a fi pentru mulți oameni răul cel mare al României. Eu sunt aici și am răspuns chemării dvs. și intru cu încredere în acest rol dacă o veți face pornind de la convingerea nu că partidele sunt minunate, că nu au dezamăgit, nu că nu m-au dezamăgit și pe mine, ci de la premisa că noi românii avem de ales între discursul falsei icoane făcătoare de false minuni care ne anunță că partidele vor dispărea și credința și dorința mea ca acest lucru să nu se întâmple.

Dispariția partidelor înseamnă dispariția democrației, a pluralismului, a libertății. Acest Petrache Lupu nu ne spune ce se întâmplă mai departe după ce lichidăm partidele. Așa, cu bune, cu rele, aceste partide sunt cele care pot apăra ceea ce trebuie apărat în România și sunt cele care pot schimba ce se poate schimba, nu altcineva. Am văzut alternativele, nu înțeleg de ce noi, cei care credem asta, sunt defensivi, de parcă am fi vinovați că apărăm democrația”, a spus Antonescu.

Premierul Marcel Ciolacu: A repeta greșelile trecutului ar însemna să dăm Româna înapoi cu 35 de ani

La rândul său, premierul și președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat că a „greșit când a avut încredere într-un partener care n-a găsit maturitatea de a avea alegeri atunci când i-am anunțat pe români, de a avea un candidat comun”, Ciolacu făcând referire la Nicolae Ciucă și conducerea anterioară a PNL.

„Astăzi am decis să fiu direct si la obiect: noi, oamenii politici ne uităm în oglindă și ne vedem frumoși și, mai ales, iubiți, dar imaginea proiectată nu e aceeași cu modul în care ne percep oamenii. De aceea, cred că a venit timpul să acoperim oglinzile propriului ego și să le demonstrăm românilor că înțelegem cu adevărat ce defecte avem și unde am greșit. Am crezut că este suficient să pornim autostrăzi, spitale regionale, să facem dreptate pensionarilor și să creștem veniturile românilor. Am crezut că e suficient să intrăm în Schengen, să renunțăm la vizele pentru SUA. Am crezut, de fapt, că e suficient să avem o bună guvernare pentru a aduce un președinte de stânga la Cotroceni după 20 de ani. Am greșit, la fel cum au greșit și Victor Ponta și Adrian Năstase, doi premieri care au guvernat bine România”, a spus premierul în cadrul congresului.

Ciolacu a adăugat: „Românii voiau un profil de președinte, nu de premier. Pentru realizări de la guvernare nu ne-a aplaudat nimeni, oamenii ne-au spus că era datoria noastră. De fapt, rolul nostru și fișa postului este în acest sens. Vreau să vă spun că e corect, eu, personal, am greșit. Am mai greșit că am avut încredere într-un partener care n-a găsit maturitatea de a avea alegeri atunci când i-am anunțat pe români, de a avea un candidat comun. El nu trebuia să se numească Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă. Orgoliile stupide au făcut să candidăm separat și să ne umplem de noroi unii pe alții în fiecare seară pe toate televiziunile. Am generat doar silă, iar rezultatul a fost că românii ne-au întors spatele și au preferat un fals Mesia. Unii au dispărut în timp ce noi suntem aici. Să renunțăm și noi acum ar fi cel mai convenabil. Noi la PSD nu am renunțat niciodată atunci când a fost greu, trebuie să ne asumăm momentul cu la fel de mult curaj”.

„A repeta aceleași greșeli ar însemna să dăm ceasul României înapoi cu 35 de ani. Suntem obligați să venim în fața românilor uniți, cu un om care are profilul prezidențial, un om capabil, cu experiență, educat, onest, și mai ales, un patriot, un om cu principii puternice care a știut să lupte pentru valorile sale și care a putut să spună „nu”. Acest om este Crin Antonescu”, a adăugat premierul.

Președintele PSD: Tăcerea prezidențială a eliberat acest virus perfid în societate. Soluția nu este interzicerea candidaturii

Ciolacu a mai spus că „soluția nu este nicidecum să i se interzică cuiva candidatura în mod arbitrar”.

„O astfel de decizie trebuie să se bazeze doar pe probe solide și concrete, pentru că altfel va genera și mai multă furie în societate’, a spus Ciolacu.

El a menționat că trauma socială suferită după alegeri nu poate fi depășită dacă românii nu vor primi răspunsuri clare și precise din partea instituțiilor statului.

„Și nicidecum nu ne putem vindeca prin tăcere. Adevărul este că tăcerea prezidențială din ultimii zece ani a eliberat acest virus perfid în societate. În noiembrie, am trăit cu toții un șoc artificial indus de cei care vor să captureze România și destinul ei european. În noiembrie, am suferit un atac grav la stabilitatea României. Dar cei care au făcut asta și continuă să corupă suflete de români trebuie învinși exclusiv prin mijloace democratice și prin domnia legii! Aceasta este singura soluție dacă vrem ca normalitatea să nu mai umble năucă și în cârje în țara noastră”, a afirmat președintele PSD.

UDMR: Forțele extremiste pun în pericol realizările din ultimii 35 de ani

Totodată, după ședința de miercuri a UDMR, în care s-a decis susținerea candidaturii lui Crin Antonescu, președintele UDMR Kelemen Hunor a transmis că România traversează o perioadă dificilă, iar furia cetățenilor este justificată, având în vedere alegerile anulate din decembrie 2024 și lipsa unor explicații clare din partea autorităților.

De asemenea, Hunor a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă forțele extremiste care doresc să câștige alegerile și care pun în pericol realizările din ultimii 35 de ani.



„Crin Antonescu poate garanta stabilitatea și viitorul României, este un om care respectă comunitatea maghiară și care poate ține țara pe acel drum care înseamnă Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică (NATO). Am vorbit cu foarte mulți oameni și toți mi-au spus că, după 10 ani cu președintele Iohannis, nu avem nevoie și nu e timpul pentru Georgescu. Nu e nevoie de un extremist, nu e nevoie de o aventură extremistă”, a spus adăugat președintele UDMR.

