Kelemen Hunor, reconfirmat la conducerea UDMR – la congres a participar Viktor Orban. Liderul de la Budapesta curtează maghiarii din România, de care va avea nevoie în 2026 la alegeri

Vineri a fost organizat al 17-lea Congres UDMR, la un centru de evenimente din localitatea Jucu-Herghelie, județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Kelemen Hunor a fost reconfirmat în funcția de președinte al partidului.

UDMR a trimis invitații către toți liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, inclusiv către președintele Nicușor Dan, care nu a ajuns la congres. La eveniment a participat însă premierul Ungariei, Viktor Orban.

Kelemen Hunor, reconfirmat la conducerea UDMR

Conform Euronews România, congresul UDMR a fost marcat de mai multe momente delicate. Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent din cauza unor schimbări în agenda prezidențială. Au fost prezenți, în schimb, premierul Ilie Bolojan, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și primarul Clujului, Emil Boc.

Premierul României Ilie Bolojan a transmis că ce îi unește pe cetățenii României, dincolo de diferențe, este dorința de a trăi mai bine.

„În afară de lucrurile care ne pot diferenţia, de muzica pe care o ascultăm, de dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice. Ne uneşte dorinţa de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea”, a spus Bolojan.

La rândul său, Kelemen Hunor, președintele reconfirmat al UDMR, a transmis că o miză mult mai mare o va avea Congresul PSD, unde Sorin Grindeanu are prima șansă să fie votat președinte deplin.

„Cu moștenirea culturală cu care venim, cu bagajul nostru cultural, construim împreună cu românii această ţară. Sorin, îţi mulţumesc că eşti alături de noi la congresul nostru. Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da”, a declarat Hunor.

În ceea ce-l privește pe liderul PSD, Sorin Grindeanu a părăsit sala în timp ce era intonat imnul Ținutului Secuiesc. În același timp, prim-ministrul maghiar Viktor Orban a încercat să destindă atmosfera – l-a numit, pe Emil Boc, premierul României – și să îi curteze pe maghiarii din România, de care va avea nevoie la alegerile parlamentare din 2026.

Președintele Nicușor Dan a fost marele absent de la congresul UDMR de la Cluj. Administrația Prezidențială a confirmat că șeful statului a fost invitat, dar a transmis că acesta nu a putut fi prezent din cauza unor schimbări în agenda oficială.

Sorin Grindeanu: Am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă și că, cel puțin din perspectiva României, există un singur imn oficial, cel al României

Prezent la congres, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în timp ce era intonat imnul Ținutului Secuiesc. După primele acorduri, Sorin Grindeanu i-a șoptit ceva premierului Ilie Bolojan, după care a plecat. A revenit apoi pentru a-și susține discursul.

Ilie Bolojan a rămas în sală lângă Kelemen Hunor și premierul maghiar, Viktor Orban.

Ulterior, sâmbătă, Grindeanu și-a explicat gestul: „Mie îmi pare rău că doar această chestiune a rămas subliniată. Eu am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu, ieri, în discursul meu, am vorbit și am mulțumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut și pe care trebuie să îl recunoaștem cu toții în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub președinția Ungariei (la Consiliul UE – n.r.) și cu presiunile pozitive puse de Viktor Orban, noi am reușit să intrăm în Schengen, unde am fost ținuți la ușă vreo 13 ani. Am spus și lucrurile acestea.

Eu am foarte mulți colegi în UDMR, așa cum dânșii știu, pe care îi respect și am pentru mulți un sentiment de prietenie, cum am și pentru președintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tanczos Barna și nu numai. Respect și prietenie. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă și că, cel puțin din perspectiva României, există un singur imn oficial, cel al României”.

În orice caz, în discursul său de la congresul UDMR, Grindeanu a spus că deși pare că în coaliție se vorbește pe limbi diferite, trebuie ca coaliția să reziste pentru ca România să nu ajungă în „deșertul populismului”

„Vreau să vă vorbesc despre unitate. Unitate între noi, partidele de guvernare și – poate cel mai important, unitate și reconciliere cu o mare parte din societate. Avem nevoie de acest lucru, pentru că România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică. Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne putem ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul: dincolo de noi, este doar deșertul populismului. Depinde doar de noi dacă vom permite asta. Iar aici apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viața politică românească, în general, și în interiorul Coaliției, în special. Moderația, consecvența și respectul pentru cuvântul dat nu sunt calități etnice, ci reprezintă în primul rând valori politice și morale care trebuie să ne ghideze pe toți. Sigur că într-o coaliție de guvernare, diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, cu istorii și electorate diferite. Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi extrem de intensă”, a afirmat Grindeanu.

Viktor Orban: La anul vom avea nevoie de maghiarii din România

Viktor Orban, premierul Ungariei, a afirmat că în 2026, când vor avea loc alegeri parlamentare în țara vecină, aceasta va avea nevoie de maghiarii din România, în condițiile în care se prefigurează o luptă electorală mai strânsă ca în rândurile trecute de alegeri – cu un risc ca Fidesz să piardă guvernarea.

„Stimate domnule premier Boc, pentru că în Ungaria eu așa vă știu. Ieri ne-a revenit bucuria ca un maghiar să primească Premiul Nobel. E al treilea în trei ani. Poate că și românii știu, și Bolojan fiind orădean știe, că națiunea maghiară nu e definită și ținută laolaltă de granițe și limbă, ci de cultura maghiară. Noi maghiarii avem un coșmar: în el apare Dumnezeu și întreabă cine sunteti voi și de ce sunteți pe Pământ? Dacă nu putem răspunde sau nu răspundem bine, Dumnezeu ne scoate din cartea națiunilor. Nu putem argumenta cu economie sau armata, deci răspunsul maghiarilor este cel al realizărilor. Să arătăm luptele noastre, olimpicii noștri și cei care au primit Nobelul.

(…) Viitorul este al acelora care spun ce au de spus. La anul nu va fi vorba despre viitorul guvernului, ci despre patrie. Vom avea nevoie de maghiarii din România”, a spus Viktor Orban.

