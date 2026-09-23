Congestie în Portul Constanța – Cresc cozile pentru încărcarea navelor cu cereale – Prețul grâului românesc a urcat cu 25%

În portul Constanța persistă cozi semnificative pentru încărcarea mărfurilor în nave, inclusiv pentru cerealele din Ucraina redirecționate via România în urma blocării activității porturilor maritime ucrainene. Din cauza aglomerației de la terminalele portuare, descărcarea mărfurilor din vagoane sau tiruri sunt acceptate doar în intervale orare specifice, stabilite în funcție de momentul sosirii navei.

Potrivit transportatorilor, portul nu mai dispune practic de capacitate disponibilă pentru depozitarea cerealelor în silozuri. Portul Constanța nu a fost proiectat pentru a gestiona unor volume de mărfuri atât de mari, motiv pentru care cerealele sunt transportate în principal pe calea ferată, în timp ce transportul în containere rămâne neatractiv din punct de vedere economic din cauza costurilor ridicate.

Procedurile vamale reprezintă un alt punct critic. Lipsa inspectorilor și numărul limitat de intervale alocate pentru inspecții au dus la prelungirea duratei de vămuire a mărfurilor de la două-trei zile la cinci-șapte zile.

La data de 22 septembrie, cozile din portul Constanța nu se reduseseră semnificativ, în ciuda unei ușoare scăderi a fluxurilor de mărfuri. Unele transporturi au fost redirecționate către Polonia, însă nici această variantă nu a dus încă la o diminuare sesizabilă a aglomerației din portul Constanța.

Întârzierile generează costuri suplimentare pentru transportatori și proprietarii mărfurilor. Costurile aferente staționării camioanelor sunt estimate la 150–200 de euro pe zi pentru fiecare vehicul, sumă la care se adaugă taxele pentru parcarea în terminal, depozitarea containerelor și utilizarea intensivă a echipamentelor.

Grâul românesc s-a scumpit cu 25%

Cumpărătorii asiatici de grâu sunt nevoiți să se orienteze către surse mai scumpe din Australia și Argentina, întrucât livrările din regiunea Mării Negre au scăzut drastic. Potrivit comercianților, grâul australian îi costă acum pe importatori cu aproximativ 20–25% mai mult decât încărcăturile din Marea Neagră înainte de intensificarea perturbărilor logistice.

Impactul este vizibil în special în Indonezia, al doilea mare importator de grâu din lume. În luna septembrie, țara a primit doar aproximativ 60.000 de tone de grâu din regiunea Mării Negre, comparativ cu circa 500.000 de tone în aceeași perioadă a anului trecut.

În condițiile în care încărcăturile din Marea Neagră sunt deficitare, morarii indonezieni își sporesc achizițiile din Australia și Argentina. Unii procesatori evită transporturile mari în vrac din cauza prețurilor ridicate și preferă să cumpere cantități mai mici, în containere, pentru a-și acoperi necesarul imediat.

Grâul românesc din zona Mării Negre este cotat în prezent la aproximativ 340 USD/tonă (în regim C&F) pentru Asia de Sud-Est, în timp ce grâul australian de tip „Premium White” este oferit la circa 345 USD/tonă pentru livrările din octombrie. Aceste niveluri sunt cu aproximativ 25% mai mari decât prețurile la care se tranzacționa grâul din Marea Neagră înainte de intensificarea perturbărilor logistice.

Comercianții estimează că, până la sfârșitul anului – când vor începe să crească livrările din noua recoltă din emisfera sudică –, concurența pentru stocurile disponibile de grâu în Asia se va intensifica. Până atunci, prețurile ridicate ale surselor alternative de grâu vor rămâne, probabil, un risc major pentru importatori și pentru industria de morărit din regiune.

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