Conflictul din Ucraina „se apropie de final”, afirmă Vladimir Putin – el și-l dorește ca negociator european pe fostul cancelar Gerhard Schröder

Conflictul dintre Rusia și Ucraina se apropie de final, a declarat președintele Vladimir Putin adresându-se jurnaliștilor după o paradă militară organizată la scară redusă la Moscova, sâmbătă, cu ocazia comemorării victoriei sovietice în cel de-al Doilea Război Mondial.

Liderul de la Kremlin a mai declarat că își dorește să negocieze noile aranjamente de securitate cu Europa cu o echipă condusă de fostul cancelar german Gerhard Schröder (foto), figură controversată tocmai din cauza apropierii sale de președintele rus.

„Cred că această chestiune se apropie de final”, a spus el, referindu-se la „operațiunea militară specială” din Ucraina, condamnând totodată sprijinul occidental acordat guvernului de la Kiev, relatează BBC.

Parada anuală a Rusiei nu a inclus obișnuita expoziție de tancuri și rachete, din motive de securitate, autoritățile temându-se că Ucraina ar putea ataca Piața Roșie cu drone.

Un armistițiu de ultim moment între Moscova și Kiev, negociat de președintele american Donald Trump, a redus pericolul unui eventual atac, iar parada s-a desfășurat fără incidente.

Condițiile puse pentru o întâlnire cu Volodimir Zelenski

Declarațiile lui Putin au venit la doar câteva ore după ce a folosit discursul său de Ziua Victoriei pentru a justifica războiul.

În discurs, el a afirmat că Rusia duce un război „drept” și a calificat Ucraina drept o „forță agresivă” care este „înarmată și susținută de întregul bloc NATO”.

Ulterior, când a fost întrebat la o conferință de presă despre ajutorul acordat Ucrainei de către Occident, Putin a spus: „Ei (Occidentul) au promis asistență și apoi au început să alimenteze o confruntare cu Rusia care continuă și astăzi. Cred că problema se apropie de final, dar este o problemă serioasă.”

Forțele ruse au ocupat Crimeea și părți din estul Ucrainei în 2014, apoi au lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Putin a declarat că se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, numai după ce se va ajunge la un acord de pace durabil.

„O întâlnire într-o țară terță este, de asemenea, posibilă, dar numai după ce s-au ajuns la acorduri finale privind un tratat de pace dintr-o perspectivă istorică pe termen lung, pentru a participa la acest eveniment și a semna (tratatul), dar acesta trebuie să fie un pas final”, a continuat el.

Putin a spus că a auzit că Zelensky era pregătit să aibă o întâlnire personală, dar a adăugat că „nu este prima dată când auzim astfel de declarații”.

Putin a spus că ar fi dispus să negocieze noi aranjamente de securitate pentru Europa și că partenerul său preferat de negociere ar fi fostul cancelar german Gerhard Schröder.

Fostul cancelar este un prieten de lungă durată al lui Putin și este controversat din cauza activității sale pentru companiile energetice de stat rusești.

UE va trebui să discute cu Rusia despre pace în Ucraina – preşedintele Consiliului European

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sâmbătă că UE este pregătită să înceapă convorbiri despre o pace justă şi durabilă în Ucraina.

”La momentul oportun ar trebui să discutăm cu Rusia despre chestiuni de securitate comune”, a spus înaltul oficial european, care a subliniat că UE nu va acţiona pe cont propriu. El a precizat că Uniunea Europeană nu va lua nicio măsură care ar submina iniţiativa de pace promovată de preşedintele SUA, Donald Trump.

Cu scurt timp înainte de a vorbi la Bruxelles, Antonio Costa a discutat telefonic cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că Uniunea Europeană este alături de Ucraina ”în lupta sa pentru pace şi în apărarea valorilor noastre europene comune”.

”Viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeană. Aşteptăm cu nerăbdare etapele următoare în procesul aderării voastre cât mai curând posibil. Împreună, construim un viitor european comun”, a adăugat Costa.

