Conferința „She Builds NEB – Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”: peste 100 participanți, competiție de proiecte antreprenoriale

Conferința națională She Builds NEB – „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil” a avut loc pe 29 octombrie și a reprezentat evenimentul de final al seriei de conferințe prin care programul european EIT Ignite NEB a fost lansat în Regiunea Nord-Est. După întâlnirile de la Suceava, Piatra Neamț și Bacău, conferința de la Iași a reunit peste 100 de participanți – antreprenori, reprezentanți ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiții, ai EIT Community New European Bauhaus, ai autorităților și ai mediului academic.

Ziua s-a încheiat cu desemnarea celor două echipe câștigătoare ale programului She Builds NEB, transmit organizatorii printr-un comunicat de presă.

Cristian Grosu, redactor șef CursDeGuvernare , a avut o intervenție online pe tema oportunităților pentru România în contextul noilor reconfigurări ale traseelor economice la nivel mondial.

Evenimentul a fost organizat de Digital Innovation Zone, Atelierul de Idei și Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), în parteneriat cu Organizația Femeilor Antreprenor (OFA), Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit (PACT), ING Bank și KPMG.

În sesiunea de pitching „SHE BUILDS NEB │ De la provocări locale la soluții cu impact european”, coordonată de Cristina Baghiu (Digital Innovation Zone, Atelierul de Idei), opt echipe de antreprenoare din Regiunea Nord-Est și-au prezentat soluțiile dezvoltate pornind de la provocări reale ale comunităților. Juriul, format din Alexandra Ghioc, Silviu Buraga, Nicole Kim Ang, Piet Verhoeve, Amalia Georgescu, Andrei Lazăr, Otilia Chitic, Mihai Gâdei și Loredana Gașpar, a evaluat problemele identificate, soluțiile propuse și potențialul de impact economic, social și de mediu, prin prisma valorilor New European Bauhaus: sustenabilitate, incluziune și calitatea experienței cotidiene.

Câștigătoarele sunt echipa Showslide, coordonată de Corina Crăescu, și echipa UVIA, coordonată de Victoria Ursu. Fiecare primește un premiu de 4.000 de euro, o invitație la conferința Slush din Helsinki, în noiembrie 2026, și acces la un program de incubare de opt luni, cu mentorat, prototipare și testare cu utilizatori reali.

Proiectele câștigătoare

Showslide, echipa formată din Corina Crăescu și Daniel Berigoi, pornește de la o realitate din amfiteatrele ieșene: peste 50.000 de studenți urmăresc cursurile pe un singur ecran proiectat. Pentru cei cu dislexie, ADHD, deficiențe de vedere sau de auz, pentru studenții Erasmus care învață într-o a doua limbă sau pentru cei care nu îndrăznesc să pună întrebări, slide-urile dense sunt greu de urmărit. Soluția aduce cursul live pe telefonul fiecărui student: prin scanarea unui cod QR, fără aplicație și fără cont, studentul vede în timp real slide-ul profesorului și îl poate adapta nevoilor sale – text mărit, contrast ridicat, font potrivit pentru dislexie, citire cu voce tare sau mod de concentrare. Tot de pe telefon poate reacționa, „ridica mâna” sau răspunde la întrebări. Platforma funcționează deja, iar în cele opt luni de incubare echipa va construi stratul de accesibilitate și îl va testa în cursuri-pilot la universitățile din Iași, cu ținta de a ajunge la 500 de studenți, urmate de un audit de accesibilitate. Proiectul pune în practică valorile New European Bauhaus: sustenabilitate, pentru că rulează pe dispozitivele pe care studenții le au deja, fără materiale tipărite; incluziune, pentru că fiecare student urmărește același curs în ritmul și în forma de care are nevoie; și o estetică simplă, care readuce în centru mesajul profesorului.

UVIA, proiectul coordonat de Victoria Ursu, alături de Andreea Stanoaia și Otilia Zvoristeanu, pornește de la resursele textile care se pierd: materiale rămase de la producătorii locali, haine și accesorii care ajung deșeu, deși ar putea deveni produse noi. În același timp, meșteșugarii locali, mai ales cei în vârstă, care întâmpină bariere pe piața muncii, au puține ocazii să își pună în valoare tehnicile tradiționale în designul contemporan. UVIA conectează aceste resurse, meșteșugul și designul printr-un strat de „Decoding Intelligence”, care structurează și interpretează proprietățile materialelor, informațiile despre articolele vestimentare și tehnicile artizanale, transformându-le în repere concrete pentru design circular și reutilizare. În pilotul de opt luni, echipa își propune să documenteze 15 tipuri de materiale și să realizeze 6 prototipuri vestimentare împreună cu meșteșugari din comunitate, într-o colecție care reinterpretează motivele culturii Cucuteni. Pe termen lung, proiectul vizează extinderea către pașapoartele digitale de produs și sprijinirea micilor producători de modă în tranziția digitală.

Viitorul buget european, văzut din Nord-Est

Conferința a fost deschisă de Victoria Bulai, președinta OFA Iași, Mirabela Miron, președinta FICSIMM și a OFA, Adina Vălean, membră a Parlamentului European și fostă comisară europeană, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, și Dana Dămian, președinta Tribunalului Iași. Moderatoarea evenimentului a fost Amalia Georgescu, președinta executivă a OFA și vicepreședinta FICSIMM.

„Seria She Builds NEB a pornit de la o întrebare simplă – ce probleme reale ale comunităților pot deveni afaceri? Astăzi am văzut primele răspunsuri, construite de antreprenoare din Nord-Est. Le vom sprijini în continuare, iar mesajele transmise azi despre viitorul buget european le vom duce mai departe, în dialogul cu autoritățile naționale și europene.” – Mirabela Miron, președinta FICSIMM și a OFA.

Primul panel, „De la Bruxelles în Regiunea Nord-Est, regulile se scriu acum: ce schimbă viitorul buget european pentru IMM-uri?”, moderat de Ana-Maria Icătoiu, președinta executivă a FICSIMM și prim-vicepreședinta OFA, a pus în discuție trecerea de la granturi la instrumente financiare și garanții în bugetul 2028–2034. Adelina Dabu (Confederația Patronală Concordia, CESE) a vorbit despre pozițiile patronatelor europene față de noul buget și despre măsura în care simplificarea promisă la Bruxelles ajunge la firmele mici. Vasile Asandei (RoReg, ADR Nord-Est) a abordat programarea pe bazine economice reale și șansele regiunii la viitorul Fond European pentru Competitivitate. Raluca Painter (Comisia Europeană) a vorbit despre accesul microîntreprinderilor vulnerabile la Fondul Social pentru Climă și despre locul inovării sociale în viitorul buget, iar Marius Cara (Grupul BEI) a prezentat modelul garanțiilor InvestEU pentru IMM-uri și condițiile în care acesta poate fi extins după 2027. Loredana Mihăilă (FICSIMM, OFA, PACT) a adus în discuție predictibilitatea fiscală și criteriile băncilor în analiza de creditare.

„Noi trebuie să întoarcem puțin orientarea de la bani și proiecte hard către oameni și instituții care știu să valorifice capacitatea, care știu să lucreze împreună, care știu până la urmă să transforme comunități. Și cred că asta este și diferența care se va face în următorul exercițiu financiar. Obligația de a avea un Plan de Parteneriat Național-Regional ne determină să lucrăm împreună, să punem nevoile noastre într-un coș comun, să spunem și ce vom finanța și ce nu vom finanța.” – Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord-Est.

Noul Bauhaus European ca model de business

Al doilea panel, „Sustenabilitate, incluziune, frumusețe – și profit”, moderat de Cristina Baghiu, a arătat cum pot deveni principiile New European Bauhaus avantaj competitiv pentru IMM-urile din Nord-Est. Nicole Kim Ang (EIT Community New European Bauhaus) și Piet Verhoeve (Origanius) au adus exemple europene de parteneriate între firme și cercetare. Cristina Tararache (KPMG România) a explicat ce date de sustenabilitate le cer marile companii furnizorilor lor, iar experiența practică a venit de la două firme ieșene: Carmen Frățilă (Caretta) a vorbit despre durabilitatea ca argument de vânzare, iar Angelica Suchar (Quartz Matrix) despre eficiența energetică obținută prin măsurare și control.

„Cred că poți avea ceva frumos, incluziv și sustenabil în același timp. Este un pic dificil, dar nu este imposibil. Și cred că dacă iei perspectiva comunității, perspectiva comunității locale, le asculți și afli care sunt nevoile și cum poți ajuta ajungi la o înțelegere comună pentru ca toată lumea să poată contribui.” – Nicole Kim Ang, Project Officer, EIT Community New European Bauhaus.

Antreprenoriat feminin, economie reală și geopolitică

Doina Balan (ING Bank) a prezentat competiția She’s Next by ING & VISA, dedicată femeilor antreprenor, iar Simona Petrozzi (Women Entrepreneurs Confcommercio) a adus perspectiva antreprenoriatului feminin de dincolo de granițele României.

Într-o intervenție online, Cristian Grosu, redactor-șef CursdeGuvernare.ro , a vorbit despre „cifrele care nu ajung la televizor” și despre ce urmează pentru un IMM după sfârșitul modelului economic al ultimilor 25 de ani.

„Ultimii doi ani au produs, din punct de vedere geopolitic, o mutare a faliei dintre Occident și Asia. Occident, adică noi, pentru că ne putem considera occidentali în Uniunea Europeană, și Asia. Până acum era de la nord la sud Polonia, România, Bulgaria, Grecia, Marea Mediterană. Acum, de când cu războiul din Ucraina și cel din Irak, falia se mută spre Est. Va fi Ucraina, Marea Neagră, Turcia și Asia Centrală. Asta înseamnă că noi, România, am putea juca un rol de hub economic între Europa și Asia. Această oportunitate, nu înseamnă neapărat că ea va fi și executată. Va ține foarte mult de politicile României și de o strategie economică a României de a se alinia la noua realitate economică și de a beneficia de aceste oportunități.” – Cristian Grosu, redactor-șef CursdeGuvernare.ro.

Fireside chat-ul „Economia reală, între analiză și zgomot”, moderat de Ana-Maria Icătoiu, le-a reunit pe Oana Popescu-Zamfir (Global Focus Center, RUSI) și Tana Foarfă (Europuls). Discuția a abordat riscul geopolitic ca variabilă de business, poziția Regiunii Nord-Est pe flancul estic al Uniunii Europene și nevoia ca România să transmită la Bruxelles un mesaj coordonat în negocierea bugetului 2028–2034.

„Tu, la nivel european, te asiguri că dai toate instrumentele statelor ca nimeni să nu rămână în urmă. Dacă ele nu sunt puse în practică de către statul în sine, tu ai făcut tot ce a depins de tine. Dar, mai departe, este strict responsabilitatea statului și aici nu mă refer doar la stat în ideea de minister sau guvern pur și simplu. Mă refer la tot ce înseamnă declinarea statului în fiecare instituție care s-a dezvoltat datorită finanțărilor europene. Deci e o responsabilitate constantă și e o muncă care ar trebui să ne intre așa un pic în reflex, de a aduce toate aceste oportunități la nivel local. Dar nu e ceva ce se poate încheia vreodată. E o muncă continuă.” – Tana Foarfă, Europuls.

Cele două echipe câștigătoare intră în programul de incubare de opt luni, cu sprijinul Atelierului de Idei / Good Tech Living Lab, al Digital Innovation Zone și al FICSIMM, și în contact cu ecosistemul european EIT Community New European Bauhaus. Rezultatele vor fi prezentate la finalul parcursului, în cadrul unui Demo Day.

Album fotografii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ofa.romania&set=a.1451556817162818

Contact presă:

Cristina Baghiu, Hub Coordinator Digital Innovation Zone

+40 724 275 435 / cristina.baghiu@digital-innovation.zone

Despre organizatori

Ignite NEB este implementat în România printr-un parteneriat între Atelierul de Idei / Good Tech Living Lab, Digital Innovation Zone și Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), cu sprijinul Organizației Femeilor Antreprenor (OFA).

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