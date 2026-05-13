Conferință Envisia / Consiliile de administrație trebuie să adopte rolul de steward strategic, spun liderii prezenți la conferința Future of Governance

Cea de-a cincea ediție a Conferinței internaționale Future of Governance, organizată de Envisia – Boards of Elite, a avut loc la București pe 7 mai sub tema „The Great Governance Reset”. Lideri, membri ai consiliilor de administrație, experți în guvernanță și lideri de decizie publică s-au reunit pentru a aborda o provocare definitorie a leadershipului contemporan: nevoia urgentă de redefinire a rolului și a sferei guvernanței într-o lume tot mai volatilă, complexă și interconectată. Evenimentul a explorat modul în care guvernanța traversează o transformare structurală profundă de la control la discernământ, de la supraveghere la stewardship strategic și de la conformitate la legitimitate, încredere și responsabilitate pe termen lung.

Pe fondul incertitudinii geopolitice constante, al accelerării tehnologice, al riscurilor sistemice și al presiunii publice tot mai mari, discuțiile din cadrul conferinței au evidențiat așteptările în continuă schimbare față de consiliile de administrație și liderii instituționali.

Făcând referire la cel mai recent cadru OECD privind factorii care generează încredere, Carmen Micu, CEO & Co-Fondator, Envisia – Boards of Elite, a subliniat că „responsivitatea, credibilitatea, deschiderea, integritatea și echitatea nu mai sunt valori aspiraționale, ci competențe fundamentale de guvernanță, esențiale pentru instituții reziliente și leadership sustenabil”.

„Envisia – Boards of Elite a fost fondată pe convingerea că excelența în guvernanță nu este opțională, ci o responsabilitate societală. Misiunea noastră este să profesionalizăm guvernanța acolo unde contează cel mai mult, în consiliile de administrație. Cea de-a cincea ediție a conferinței Future of Governance a reușit din nou să creeze o platformă valoroasă de dialog aplicat, la nivel de board. În același timp, fiecare panel a fost conceput ca un veritabil laborator strategic de guvernanță, oferind membrilor consiliilor de administrație oportunitatea de a aborda realități dificile cu onestitate, responsabilitate și profunzime strategică, dincolo de optimism performativ sau precauție politică”, a continuat Carmen Micu, CEO & Co-Fondator, Envisia – Boards of Elite.

Conferința a evidențiat, de asemenea, rolul strategic al consiliilor de administrație în anticiparea crizelor, definirea limitelor etice pentru tehnologiile emergente și inteligența artificială, consolidarea legitimității instituționale și menținerea credibilității între generații. Participanții au analizat modul în care leadershipul este evaluat astăzi nu doar prin rezultate, ci și prin calitatea procesului decizional în contexte marcate de incertitudine, complexitate și interese sociale concurente.

„Așa cum s-a discutat pe parcursul conferinței, era guvernanței înțelese exclusiv ca exercițiu de conformitate a apus. Intrăm într-o nouă etapă “The Great Governance Reset” în care adevărata măsură a unui board nu constă în capacitatea de a urmări planuri, ci în abilitatea de a exercita discernământ moral, autoritate strategică și leadership responsabil într-o lume definită de incertitudine permanentă și crize sistemice.

Astăzi, guvernanța pregătită pentru viitor a devenit un adevărat pașaport către performanță sustenabilă în business, permițând organizațiilor să atragă parteneri strategici, să obțină finanțări mai competitive și să construiască branduri reziliente, capabile să navigheze volatilitatea anului 2026 și dincolo de acesta. Acest reset nu reprezintă un eveniment de o zi, ci un angajament continuu pentru excelență profesională, claritate etică și guvernanță sustenabilă.

Prin intermediul Envisia – Boards of Elite, rămânem dedicați sprijinirii boardurilor din România în evoluția lor de la structuri conforme la organisme de leadership de talie internațională, proiectate strategic, orientate spre viitor și responsabile nu doar pe hârtie, ci prin impact și încredere”, a declarat Dr. Gabriela Hârțescu, Decan și Membru al Consiliului de Administrație Envisia.

Conferința a debutat cu o prezentare susținută de Tina Fordham, geostrateg internațional, autor și consultant pentru executivi, care a subliniat faptul că leadershipul actual operează sub o tensiune structurală permanentă, și nu doar prin crize izolate sau episodice. În contextul unei resetări profunde a guvernanței, liderii sunt nevoiți să gestioneze simultan presiuni legate de timp, erodarea încrederii și intensificarea tensiunilor geopolitice și sociale. Aceasta a evidențiat necesitatea tot mai mare ca boardurile să confrunte „ipoteticul plauzibil”, riscuri viitoare complexe, dar credibile, pe care multe organizații încă tind să le subestimeze sau să le ignore.

„Geopolitica a devenit o preocupare majoră pentru executivii și investitorii din piețele dezvoltate, care anterior tindeau să o ignore. Aproximativ 84% dintre liderii de business americani sunt acum preocupați de climatul politic și juridic. Analizele pentru perioada 2010–2024 arată o triplare a evenimentelor de risc geopolitic, o dublare a conflictelor și o creștere de zece ori a disputelor comerciale. Aceasta nu este o anomalie temporară, ci o tendință structurală în care factorii generatori de risc, precum schimbările climatice sau declinul încrederii, continuă să se intensifice, în timp ce instituțiile de protecție slăbesc. Asistăm la o ruptură clară. A fi un lider de succes astăzi înseamnă să poți naviga provocările vremurilor, sau “Zeitgeist-ul”, și să dezvolți un puternic coeficient de inteligență politică (PQ)”, a adăugat Tina Fordham.

Evenimentul a reunit lideri internaționali și români aflați în prima linie a transformării guvernanței, creând o platformă de dialog aplicat la nivel de board, concentrată pe leadership responsabil, viziune strategică și viitorul guvernanței:

Legitimacy and New Power : Bogdan Chirițoiu , Președintele Consiliului Concurenței, Ștefan Nanu , Președintele Consiliului de Supraveghere al Băncii de Investiții și Dezvoltare și Tina Fordham , geostrateg internațional.

: , Președintele Consiliului Concurenței, , Președintele Consiliului de Supraveghere al Băncii de Investiții și Dezvoltare și , geostrateg internațional. Crisis-Ready Governance : Andrian Gavriliță , Ministrul Finanțelor din Republica Moldova, Radu Magdin , CEO Smartlink Communications, Carmen Micu , Fondator și CEO Envisia și Alexandru Nazare , Ministrul Finanțelor.

: , Ministrul Finanțelor din Republica Moldova, , CEO Smartlink Communications, , Fondator și CEO Envisia și , Ministrul Finanțelor. Private Integrity, Public Impact : Andrei Stupu , Founder, Andrew Beehive Consulting, Gabriela Crețu , Vice President Sales, Ursus Breweries și Steven van Groningen , Președintele Fundației OMV Petrom.

: , Founder, Andrew Beehive Consulting, , Vice President Sales, Ursus Breweries și , Președintele Fundației OMV Petrom. Professionalizing Governance for Modern Financial Ecosystems: The Shift Towards Global Governance Standards : Alexandru Petrescu , Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară, Daniela Biagi , Head of Academy, Euronext Group, Fedra Ribeiro , Member of the Supervisory Board, Non-Executive Director, Euronext Group, Dr. Gabriela Hârțescu , Decan și Membru al Consiliului de Administrație Envisia, Prof. Univ. Dr. Costel Negricea , Rector Universitatea Româno-Americană.

: , Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară, , Head of Academy, Euronext Group, , Member of the Supervisory Board, Non-Executive Director, Euronext Group, , Decan și Membru al Consiliului de Administrație Envisia, Prof. Univ. , Rector Universitatea Româno-Americană. Intergenerational Co-Governance : Flavia Popa , Secretar General, BRD Groupe Société Générale, Patrick Dunne , Professor OBE și autor, Rebecca Robins , expert global în leadership și transformare organizațională și Theodora Popa , Vicepreședinte, Transavia Group.

: , Secretar General, BRD Groupe Société Générale, , Professor OBE și autor, , expert global în leadership și transformare organizațională și , Vicepreședinte, Transavia Group. Governing the Machines: Andreea Bulisache, Board Director și AI & Technology Governance Strategist, Founder Stratified Advisory, Nada Kakabadse, Professor of Policy, Governance and Ethics, Henley Business School și Ștefan Baciu, Regional Director, SAS Institute – Public Sector Unit.

Parteneri instituționali: Aspen Institute România, British Romanian Chamber of Commerce, Bucharest Stock Exchange, CCIFER, Secretariatul General al Guvernului României

Parteneri vizionari: BRD Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, Ursus Breweries, PPC

Partneri: Moore Romania, Patria Bank

Parteneri contributori: Electrica, One United Properties, SAS Institute

Partneri creativi: Enache Pirtea și Asociații, Future Station, Interact, Public Affairs Solutions, Positive Communication

Despre Envisia

Envisia- Boards of Elite este prima școală de business din România dedicată guvernanței corporative și profesionalizării membrilor consiliilor de administrație. În jurul ei s-a format o comunitate activă de absolvenți și lideri, care accelerează învățarea și colaborarea.

Prin programe acreditate internațional – programul postuniversitar cu triplă acreditare recunoscută global, derulat de Henley Business School și Envisia – şi local – programul Guvernanță Corporativă care creează Valoare, singurul program de acest fel acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și ANC, prin parteneriatul cu Universitatea Româno-Americană, derulat împreună cu Bursa de Valori București, dar și prin masterclass-uri și proiecte media, Envisia formează lideri care transformă principiile bunei guvernanțe în performanță și încredere.

Mai multe informații pe: www.envisia.eu